Goldpreis nach historischem Absturz: Ist das jetzt die große Chance für Gold?

Doch die Sorgen und Ängste der Marktakteure äußerten sich auch anders. Bereits am Freitag setzte der sprunghafte Anstieg der Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen Gold massiv zu. Diese legten zu Wochenbeginn zunächst weiter kräftig zu und erhöhten somit den Druck auf Gold, Silber und die anderen Edelmetalle. Mit 4,45 Prozent notierten die Renditen auf einem Niveau, wie man es zuletzt im Juli 2025 beobachten konnte.

Noch im frühen Montagshandel sah es nach einem weiteren Preisbeben bei Gold aus. Trumps „Wochenend-Ultimatum“ an den Iran löste eine weitere Liquidationswelle an den Finanzmärkten aus. Überspitzt formuliert, wurde zu Wochenbeginn alles zu Geld gemacht, was ging – vor allem Positionen, die noch im Gewinn standen. Und hinter dem Goldpreis liegt nun einmal eine beeindruckende Rallye…

Trumps Umdenken im Laufe des Montags sorgte für eine kräftige Gegenbewegung an den Aktienmärkten. So legte der Dax sprunghaft zu. Auch Gold, Silber, Kupfer etc. profitierten von der neuen Gemengelage. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zogen sich hingegen unter die 4,40 Prozent zurück. Der US-Dollar-Index kam ebenfalls etwas zurück. Für Gold kam das Umdenken des US-Präsidenten gerade noch zur rechten Zeit, drohte dem Edelmetall doch der Rutsch auf die 4.000 US-Dollar.

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Goldpreis Prognose – Kräftige Erholung möglich, wenn

Der gestrige Handelstag könnte den Grundstein für eine signifikante Erholung des Goldpreises gelegt haben. Gold war zwischenzeitlich dramatisch überverkauft. Der Rücksetzer unter die 4.300 US-Dollar in Richtung 4.000 US-Dollar könnte den Markt darüber hinaus bereinigt haben. Nun muss es für den Goldpreis darum gehen, die 4.500 US-Dollar möglichst schnell zurückzuerobern und sich so weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 5.000 US-Dollar zu eröffnen.

Eine nachhaltige Erholung ist jedoch wohl nur möglich, sollte sich die Lage im Nahen und Mittleren Osten stabilisieren oder gar entspannen. Davon ist man allerdings noch weit entfernt. Daran ändert auch Trumps (temporärer) Kurswechsel nicht sonderlich viel. Hier lohnt ein Blick auf den sensiblen Ölsektor. Die Ölpreise – vor allem Brent Öl, aber auch WTI Öl – rutschten gestern nach Trumps Kommentar ab. Zur Stunde ist wieder eine Erholung der Ölpreise zu beobachten. Offenkundig traut man am Ölmarkt dem Braten nicht.

Fazit - Ist das jetzt die große Chance für Gold und Goldaktien?

Die aktuelle Konstellation ist noch mit Vorsicht zu genießen. Die Gemengelage wirkt fragil. Die leichte Erholung des Goldpreises schürt zumindest die Hoffnung auf eine untere Trendwende. Nicht minder spannend ist die Lage im Übrigen bei Silber.

Die Korrektur der Edelmetallpreise hat auch den Aktienkursen der Goldproduzenten gewaltig zugesetzt. Der Arca Gold Bugs Index verlor ausgehend von seinem letzten Verlaufshoch etwa ein Drittel. Auch fundamental starke Unternehmen konnten sich nicht der Korrektur entziehen. Neben Barrick und Newmont zählt die kanadische Agnico Eagle Mines zu den größten Goldproduzenten weltweit. Agnico Eagle Mines strotzt vor Kraft. Das belegten nicht zuletzt die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025. Ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 2,509 Mrd. US-Dollar und ein free cash flow in Höhe von 1,310 Mrd. US-Dollar stehen nur stellvertretend für die fundamentale Stärke des Goldkonzerns.

Der obere Chart zeigt jedoch, dass auch Agnico Eagle Mines zuletzt mächtig Federn lassen musste. Dem Hoch von Anfang März, das bei knapp 260 US-Dollar ausgebildet wurde, folgte ein Kursrutsch von fast 100 US-Dollar. Mit dem Preisbereich 175 US-Dollar / 150 US-Dollar hat die Aktie nun jedoch eine für antizyklisch agierende Anleger und Investoren interessante Zone erreicht. Der Aktienkurs könnte hier Halt finden und zu einer Erholung ansetzen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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