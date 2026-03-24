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    XTB bester Online-Broker laut Börse-Online (FOTO)

    XTB bester Online-Broker laut Börse-Online (FOTO)
    Foto: adobe.stock.com
    Berlin (ots) -

    - Leser-Umfrage des großen deutschen Börsenmagazins kürt XTB zum Sieger
    - XTB gewinnt auch in Unterkategorie Kundenservice
    - XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet

    XTB ist der "Beste Online-Broker" in der Kategorie "Reine Broker". Das ist das
    Urteil von Börse-Online . Im Rahmen einer großen Umfrage unter 40.000 Lesern
    wollte das namhafte Börsen- und Anlagemagazins wissen, wie zufrieden die Leser
    mit den Konditionen, dem Leistungsangebot und mit dem Kundenservice beim Broker
    ihrer Wahl sind. "In einem renommierten Broker-Vergleich wie dem von Börse
    Online derart gut abzuschneiden, erfreut uns auch deshalb sehr, weil das Urteil
    diejenigen fällen, die unsere Leistung am besten einschätzen können: unsere
    Kundinnen und Kunden", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.

    Im Zuge der Umfrage durfte jeder Kunde einmal abstimmen und seinen Hauptbroker
    bewerten. Die Nutzer vergaben Schulnoten von 1 bis 6. Aus dem Notendurchschnitt
    ergab sich für die Onlinebroker der Platz im Ranking, also im Fall von XTB der
    erste Platz.

    Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass XTB den besten Kundenservice unter
    den verglichenen Brokern aufweist. Die Kriterien für diese Disziplin: gute
    Erreichbarkeit und gute Beratung. "In Zeiten, in denen viele Anlegerinnen und
    Anleger das Gefühl haben, dass ihr Broker für sie nicht mehr greifbar ist,
    sondern sie sich bei Fragen nur an eine Maschine wenden können, die ihnen auch
    nur unzureichend hilft, stehen wir unseren Kunden mit persönlichem Service zur
    Verfügung. Technik ist im Online-Brokerage äußerst wichtig - aber das Gefühl,
    dass jemand für sie da ist, wenn sie Unterstützung brauchen, schätzen XTB-Kunden
    sehr", so Jens Chrzanowski.

    Mit der jüngsten Auszeichnung der Börse-Online darf sich XTB auf dem richtigen
    Weg wähnen, meint der Deutschland-Chef: "Mit der Erweiterung unseres Angebots
    auf Aktien und ETFs haben wir vor wenigen Jahren den entscheidenden Schritt zum
    kompletten Broker unternommen - und das Ergebnis der Leser-Umfrage gibt uns
    Recht. XTB ist mittlerweile der Online-Broker, mit dem jeder Anleger und jede
    Anlegerin seine bzw. ihre individuelle Anlagestrategie umsetzen kann, unabhängig
    von Alter, Risikoprofil und Anlagehorizont.

    ***

    Über XTB

    Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
    sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
    ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
    und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
    Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
    XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
    Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
    eWallet zu verwalten.

    Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
    und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
    Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
    von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
    treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
    die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde
    in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025
    in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan
    sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

    Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
    mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
    der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

    XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
    Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
    polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
    Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
    an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

    Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.

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    Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de

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    Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/

    Pressekontakt:

    Philipp Rose
    newskontor - Agentur für Kommunikation
    Graf-Adolf-Straße 20
    40212 Düsseldorf
    Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-35
    E-Mail: mailto:philipp.rose@newskontor.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6242221
    OTS: XTB
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie

    Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 21,31 auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um -2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

    XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7700 %.




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