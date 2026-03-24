XTB bester Online-Broker laut Börse-Online (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie

Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 21,31 auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um -2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.

Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7700 %.