XTB bester Online-Broker laut Börse-Online (FOTO)
Foto: adobe.stock.com
Berlin (ots) -
- Leser-Umfrage des großen deutschen Börsenmagazins kürt XTB zum Sieger
- XTB gewinnt auch in Unterkategorie Kundenservice
- XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet
XTB ist der "Beste Online-Broker" in der Kategorie "Reine Broker". Das ist das
Urteil von Börse-Online . Im Rahmen einer großen Umfrage unter 40.000 Lesern
wollte das namhafte Börsen- und Anlagemagazins wissen, wie zufrieden die Leser
mit den Konditionen, dem Leistungsangebot und mit dem Kundenservice beim Broker
ihrer Wahl sind. "In einem renommierten Broker-Vergleich wie dem von Börse
Online derart gut abzuschneiden, erfreut uns auch deshalb sehr, weil das Urteil
diejenigen fällen, die unsere Leistung am besten einschätzen können: unsere
Kundinnen und Kunden", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.
Im Zuge der Umfrage durfte jeder Kunde einmal abstimmen und seinen Hauptbroker
bewerten. Die Nutzer vergaben Schulnoten von 1 bis 6. Aus dem Notendurchschnitt
ergab sich für die Onlinebroker der Platz im Ranking, also im Fall von XTB der
erste Platz.
Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass XTB den besten Kundenservice unter
den verglichenen Brokern aufweist. Die Kriterien für diese Disziplin: gute
Erreichbarkeit und gute Beratung. "In Zeiten, in denen viele Anlegerinnen und
Anleger das Gefühl haben, dass ihr Broker für sie nicht mehr greifbar ist,
sondern sie sich bei Fragen nur an eine Maschine wenden können, die ihnen auch
nur unzureichend hilft, stehen wir unseren Kunden mit persönlichem Service zur
Verfügung. Technik ist im Online-Brokerage äußerst wichtig - aber das Gefühl,
dass jemand für sie da ist, wenn sie Unterstützung brauchen, schätzen XTB-Kunden
sehr", so Jens Chrzanowski.
Mit der jüngsten Auszeichnung der Börse-Online darf sich XTB auf dem richtigen
Weg wähnen, meint der Deutschland-Chef: "Mit der Erweiterung unseres Angebots
auf Aktien und ETFs haben wir vor wenigen Jahren den entscheidenden Schritt zum
kompletten Broker unternommen - und das Ergebnis der Leser-Umfrage gibt uns
Recht. XTB ist mittlerweile der Online-Broker, mit dem jeder Anleger und jede
Anlegerin seine bzw. ihre individuelle Anlagestrategie umsetzen kann, unabhängig
von Alter, Risikoprofil und Anlagehorizont.
***
Über XTB
Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
eWallet zu verwalten.
Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde
in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025
in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan
sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.
Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.
XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).
Besuchen Sie https://www.xtb.com/de für mehr Informationen.
Facebook: https://www.facebook.com/xtbde/
Twitter: https://twitter.com/xtbde
Instagram: https://www.instagram.com/xtb_de
YouTube: https://www.youtube.com/xtbde
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/xtb-deutschland/
Pressekontakt:
Philipp Rose
newskontor - Agentur für Kommunikation
Graf-Adolf-Straße 20
40212 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 863 949-35
E-Mail: mailto:philipp.rose@newskontor.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6242221
OTS: XTB
- Leser-Umfrage des großen deutschen Börsenmagazins kürt XTB zum Sieger
- XTB gewinnt auch in Unterkategorie Kundenservice
- XTB - die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet
XTB ist der "Beste Online-Broker" in der Kategorie "Reine Broker". Das ist das
Urteil von Börse-Online . Im Rahmen einer großen Umfrage unter 40.000 Lesern
wollte das namhafte Börsen- und Anlagemagazins wissen, wie zufrieden die Leser
mit den Konditionen, dem Leistungsangebot und mit dem Kundenservice beim Broker
ihrer Wahl sind. "In einem renommierten Broker-Vergleich wie dem von Börse
Online derart gut abzuschneiden, erfreut uns auch deshalb sehr, weil das Urteil
diejenigen fällen, die unsere Leistung am besten einschätzen können: unsere
Kundinnen und Kunden", erklärt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.
Im Zuge der Umfrage durfte jeder Kunde einmal abstimmen und seinen Hauptbroker
bewerten. Die Nutzer vergaben Schulnoten von 1 bis 6. Aus dem Notendurchschnitt
ergab sich für die Onlinebroker der Platz im Ranking, also im Fall von XTB der
erste Platz.
Ein weiteres Ergebnis der Umfrage ist, dass XTB den besten Kundenservice unter
den verglichenen Brokern aufweist. Die Kriterien für diese Disziplin: gute
Erreichbarkeit und gute Beratung. "In Zeiten, in denen viele Anlegerinnen und
Anleger das Gefühl haben, dass ihr Broker für sie nicht mehr greifbar ist,
sondern sie sich bei Fragen nur an eine Maschine wenden können, die ihnen auch
nur unzureichend hilft, stehen wir unseren Kunden mit persönlichem Service zur
Verfügung. Technik ist im Online-Brokerage äußerst wichtig - aber das Gefühl,
dass jemand für sie da ist, wenn sie Unterstützung brauchen, schätzen XTB-Kunden
sehr", so Jens Chrzanowski.
Mit der jüngsten Auszeichnung der Börse-Online darf sich XTB auf dem richtigen
Weg wähnen, meint der Deutschland-Chef: "Mit der Erweiterung unseres Angebots
auf Aktien und ETFs haben wir vor wenigen Jahren den entscheidenden Schritt zum
kompletten Broker unternommen - und das Ergebnis der Leser-Umfrage gibt uns
Recht. XTB ist mittlerweile der Online-Broker, mit dem jeder Anleger und jede
Anlegerin seine bzw. ihre individuelle Anlagestrategie umsetzen kann, unabhängig
von Alter, Risikoprofil und Anlagehorizont.
***
Über XTB
Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und
sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB
ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien
und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf
Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet
XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie
Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die
eWallet zu verwalten.
Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen
und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen
Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig
von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu
treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen
die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde
in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025
in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan
sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.
Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB
mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung
der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.
XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes
Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die
polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange
Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB
an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).
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Philipp Rose
newskontor - Agentur für Kommunikation
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40212 Düsseldorf
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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172482/6242221
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur XTB Spolka Akcyjna Aktie
Die XTB Spolka Akcyjna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 21,31 auf Lang & Schwarz (24. März 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der XTB Spolka Akcyjna Aktie um -2,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.
Die Marktkapitalisierung von XTB Spolka Akcyjna bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..
XTB Spolka Akcyjna zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7700 %.
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