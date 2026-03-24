CENIT 2025 erfolgreich – Ausblick auf +46,6% EBITDA 2026
Nach einem soliden Jahr 2025 mit erfüllter Guidance und gestärkter Finanzbasis richtet das Unternehmen den Blick auf 2026 – mit klaren Wachstumszielen und Fokus auf Effizienz und KI.
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- Geschäftsjahr 2025: Umsatzerlöse 209,5 Mio. EUR (leicht über Vorjahr 207,3 Mio. EUR) — die im Juli 2025 aktualisierte Guidance wurde vollständig erreicht.
- Operatives Ergebnis (EBITDA) 2025: 12,3 Mio. EUR (Vj. 17,3 Mio. EUR); das saisonal starke Q4 brachte allein 6,6 Mio. EUR.
- Belastungen: Einmalaufwendungen von rund 4,0 Mio. EUR (hauptsächlich H1 2025) und Anlaufverluste aus Akquisitionen drückten das EBITDA.
- EBIT 2025: 0,3 Mio. EUR (Vj. 7,4 Mio. EUR) — die Guidance (Umsatz >205,0 Mio. EUR / EBIT > -1,5 Mio. EUR) wurde erfüllt.
- Bilanz/Cashflow: Operativer Cashflow +36,7% auf 14,1 Mio. EUR; Net Bank Debt um 28,0% auf 17,1 Mio. EUR reduziert; Eigenkapitalquote 30,0% (31.12.2025).
- Ausblick 2026: Prognose Umsatz ≥210,0 Mio. EUR, EBITDA ≥18,0 Mio. EUR (+46,6%, EBITDA-Marge 8,57%); Fokus auf operative Effizienzsteigerung und verstärkten Einsatz von KI; Akquisitionseffekte nicht in Prognose enthalten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Cenit ist am 09.04.2026.
Der Kurs von Cenit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,9900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,83 % im Minus.
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