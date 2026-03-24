DZ BANK stuft Mercedes-Benz Group auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die neue strategische Ausrichtung sowie die aktuelle US-Zollpolitik belasten sowohl die Entwicklung in 2026 als auch die mittelfristigen Aussichten", schrieb Michael Punzet am Dienstag. Positiv wertet er aber den angestrebten Teilverkauf des Daimler-Truck-Anteils und die bestätigte Aktienrückkaufpolitik. Die Stuttgarter strebten im schwierigen Umfeld einen attraktiven Ertrag für ihre Aktionäre an./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 51,90EUR auf Tradegate (24. März 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

