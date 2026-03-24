DZ Bank senkt fairen Wert für Lanxess auf 15 Euro - 'Halten'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 13,20 auf Tradegate (24. März 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -7,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -25,04 %/+72,41 % bedeutet.