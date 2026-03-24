ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Lanxess auf 15 Euro - 'Halten'
- DZ Bank senkt fairen Lanxess-Wert auf 15 Euro
- Einstufung gehalten trotz herabgesetztem Kursziel
- Monetarisierung der Envalior-Beteiligung verzögert sich
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Lanxess von 21 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen und reflektiere eine verhaltene Nachfrage, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Der Befreiungsschlag durch die Monetarisierung der Envalior-Beteiligung verzögere sich./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 13,20 auf Tradegate (24. März 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -7,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -25,04 %/+72,41 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 15 Euro
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Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.
Am 14. November 2025 hat uns die Causeway Capital Holdings LLC mit Sitz
in Wilmington, Delaware, USA, mitgeteilt, am 10. November 2025 die Betei-
ligungsschwelle von 15 % überschritten zu haben und zu diesem Zeitpunkt
insgesamt über indirekte Beteiligungen 15,10 % der Stimmrechte am Kapital
der LANXESS AG zu halten.
Marktkapitalisierung aktuell nur noch rd. 1 Mrd. € ; das EBITDA wird mit rd. 530 Mio. € angegeben, d.h. für 3x EBITDA könnte die Lanxess-Bude bei Verkauf über den Tisch gehen.
@Bayerjuwel70 entschuldige, dass wusste ich nicht, dass du noch meine Beiträge liest. Vor 14-Tagen wolltest du mich dissen. Werde mich bemühen freundlicher zu schreiben.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif