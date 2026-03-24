TKMS will Wartungszentrum für U-Boote in Singapur

TKMS-Chef Oliver Burkhard sagte: "Die Zusammenarbeit mit ST Engineering ist ein starkes Fundament, um die Einsatzbereitschaft der U-Boote der Republic of Singapore Navy sowie anderer Marinen, die U-Boote von TKMS betreiben, langfristig zu sichern."

SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Kieler U-Boot-Bauer TKMS will in Singapur ein erstes Zentrum für Wartung und Service im Pazifik öffnen. Dazu hat das deutsche Unternehmen am Rande einer Reise von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine Absichtserklärung mit dem örtlichen Partner ST Engineering unterzeichnet, wie es am Dienstag mitteilte.

Der asiatische Stadtstaat ist ein regionales Wirtschaftszentrum und für die deutsche Rüstungsindustrie bereits ein wichtiger Kunde. Die Republik wird von der Bundesregierung zudem als ein sogenannter Wertepartner betrachtet und steht als solcher auf dem Programm der Pistorius-Reise, der in seiner Delegation auch Chefs großer deutscher Rüstungsfirmen mitgenommen hat.

Die Marine von Singapur hat sich von TKMS U-Boote der Klasse 218 SG bauen lassen und weitere Boote bestellt. Die Bundesregierung bemüht sich zudem, über Deutschland und Norwegen hinaus weitere Partner für eine Nutzergruppe um den TKMS-Bootstyp U212 CD zu gewinnen.

So hofft TKMS auf einen weiteren 212CD-Auftrag aus Kanada zum Bau von bis zu zwölf U-Booten. Der Nato-Verbündete hat Küsten zum Pazifik im Westen, dem Atlantik im Osten und dem Arktischen Ozean im Norden./cn/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 7,974 auf Tradegate (24. März 2026, 12:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,31 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 4,94 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +25,50 %/+12,95 % bedeutet.



