"Wirtschaftlicher Terrorismus"
Öl: Saudi-Arabien & VAE prüfen Kriegseintritt – 100 Dollar sind nur der Anfang
Während die Straße von Hormus blockiert bleibt, warnen Experten vor einem unterschätzten Engpass. Gleichzeitig prüfen VAE und Saudi-Arabien den Kriegseintritt – der nächste Preisschock könnte näher sein als gedacht.
- Straße von Hormus blockiert Versorgungen massiv bedroht
- Ölpreise stiegen über 60 Prozent elf Millionen fehlen
- Experten warnen vor nicht eingepreisten Preisschocks
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Lage am Ölmarkt spitzt sich dramatisch zu: Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) einen Kriegseintritt gegen den Iran – da ihre Volkswirtschaften durch die andauernden Angriffe und die faktische Sperrung der Straße von Hormus zunehmend unter Druck geraten. Konkrete Schritte hat noch keines der beiden Länder unternommen, doch der Druck wächst, während Teheran weiterhin die Energieinfrastruktur der Region ins Visier nimmt.
Durch die Meerenge vor der iranischen Küste flossen vor Kriegsbeginn täglich rund 20 Prozent der weltweiten Öl- und Gasvorräte – darunter auch riesige Mengen an Düngemitteln für die Landwirtschaft und Helium für die Halbleiterindustrie. Dieser Verkehr ist durch iranische Angriffe auf die Handelsschifffahrt nahezu zum Erliegen gekommen. Die VAE haben ihre Ölproduktion um mehr als 50 Prozent gedrosselt, der Irak und Kuwait noch stärker. Asien kämpft bereits mit erheblichen Versorgungsengpässen – viele Länder haben Energiesparmaßnahmen, Homeoffice-Initiativen und Schulschließungen eingeführt.
Trotzdem warnt Chevron-CEO Mike Wirth, dass das Schlimmste noch nicht eingepreist sei. "Es gibt sehr reale, konkrete Auswirkungen der Sperrung der Straße von Hormus, die sich weltweit und im gesamten System bemerkbar machen und die meiner Meinung nach noch nicht vollständig in den Öl-Terminkurven eingepreist sind", sagte Wirth auf der CERAWeek-Konferenz in Houston. Der Markt handele auf Basis "spärlicher Informationen" – das physische Angebot sei deutlich knapper, als die Terminkontrakte vermuten ließen. Seit Kriegsbeginn sind die Preise bereits um mehr als 60 Prozent gestiegen – und mehr als elf Millionen Barrel fehlen täglich. Die Internationale Energieagentur hat 400 Millionen Barrel aus Notvorräten freigegeben, die USA pumpen täglich mindestens eine Million Barrel aus der strategischen Reserve. Es reicht nicht.
Die Märkte reagieren nervös. Nachdem Trump am Montag ankündigte, Angriffe auf iranische Kraftwerke um fünf Tage zu verschieben, brachen die Ölpreise zunächst um fast 13 Prozent ein – Brent fiel unter die 100-Dollar-Marke. Der Iran dementierte jegliche Gespräche, Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf bezeichnete Trumps Ankündigung als "Fake News". Am Dienstag stiegen die Preise prompt wieder: Brent kletterte auf über 101 US-Dollar, WTI auf über 91 US-Dollar. Sultan Ahmed Al Jaber, CEO der Abu Dhabi National Oil Company, brachte es auf den Punkt: "Die Militarisierung der Straße von Hormus ist kein Akt der Aggression gegen eine einzelne Nation. Es ist wirtschaftlicher Terrorismus gegen jede Nation."
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion