Öl: Saudi-Arabien & VAE prüfen Kriegseintritt – 100 Dollar sind nur der Anfang

Die Lage am Ölmarkt spitzt sich dramatisch zu: Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) einen Kriegseintritt gegen den Iran – da ihre Volkswirtschaften durch die andauernden Angriffe und die faktische Sperrung der Straße von Hormus zunehmend unter Druck geraten. Konkrete Schritte hat noch keines der beiden Länder unternommen, doch der Druck wächst, während Teheran weiterhin die Energieinfrastruktur der Region ins Visier nimmt.

Durch die Meerenge vor der iranischen Küste flossen vor Kriegsbeginn täglich rund 20 Prozent der weltweiten Öl- und Gasvorräte – darunter auch riesige Mengen an Düngemitteln für die Landwirtschaft und Helium für die Halbleiterindustrie. Dieser Verkehr ist durch iranische Angriffe auf die Handelsschifffahrt nahezu zum Erliegen gekommen. Die VAE haben ihre Ölproduktion um mehr als 50 Prozent gedrosselt, der Irak und Kuwait noch stärker. Asien kämpft bereits mit erheblichen Versorgungsengpässen – viele Länder haben Energiesparmaßnahmen, Homeoffice-Initiativen und Schulschließungen eingeführt.