SUESS MicroTec Aktie verliert signifikant - 24.03.2026

Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 56,08€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,77 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,08 € entspricht. Der Kursrückgang der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -87,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,77 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +55,91 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -0,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec +52,43 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,42 % 1 Monat +21,55 % 3 Monate +55,91 % 1 Jahr +41,64 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,07 Mrd.EUR € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann rechnet am 30. März mit einem durchwachsenen Bericht des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche. …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,03 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -0,37 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.