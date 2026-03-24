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    Irans Militärführung

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    Verteidigung bis zum finalen Sieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Militär schließt Kompromisse und Kapitulation aus
    • Standhafte Verteidigung der Souveränität bis Sieg
    • Ali Abdollahi leitet das Chatam al-Anbija Hauptquartier
    Irans Militärführung - Verteidigung bis zum finalen Sieg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Militärführung hat im Krieg gegen Israel und die USA Kompromisse und eine Kapitulation kategorisch ausgeschlossen. "Die schlagkräftigen iranischen Streitkräfte werden die Souveränität des Landes standhaft verteidigen und diesen Weg bis zum finalen Sieg fortsetzen", sagte der Kommandeur der zentralen Militärführung, Ali Abdollahi Aliabadi, laut dem staatlichen Rundfunk. Aliabadi ist der faktische Generalstabschef. Er leitet das Hauptquartier Chatam al-Anbija, das im Kriegsfall die operative Führung der iranischen Streitkräfte bündelt./arb/DP/stw



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    Irans Militärführung Verteidigung bis zum finalen Sieg Irans Militärführung hat im Krieg gegen Israel und die USA Kompromisse und eine Kapitulation kategorisch ausgeschlossen. "Die schlagkräftigen iranischen Streitkräfte werden die Souveränität des Landes standhaft verteidigen und diesen Weg bis zum …
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