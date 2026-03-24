Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,15906 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,15906. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,079947USD. Heute, bei 1,15906USD, wäre daraus ein Vermögen von 5.366,28USD geworden – ein Plus von +7,33 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes EUR/USD-Sentiment: Kurs stabil um 1,15–1,16 mit Potenzial für Tests der Widerstände 1,1616/1,1742; Unterstützung bei 1,1495/1,1410. Tagesspannen teils 1,1540–1,1630 oder 1,1430–1,1510. Abwärtsrisiko bleibt (Ziel ca. 1,13–1,14 je geopolitische Signale oder 200-Tage-Durchschnitt). Die prozentuale Veränderung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben; insgesamt volatil.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.