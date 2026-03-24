Sungrow Hydrogen treibt mit neuen Projektlieferungen auf drei Kontinenten den globalen ökologischen Wandel voran

Sungrow Hydrogen hat als Hauptlieferant für das bahnbrechende grüne Ammoniak-Projekt der ACME Group 160 MW-Anlagen für die alkalische Wasserelektrolyse (AWE) geliefert und damit einen wichtigen Schritt in der grünen Energiewende im Oman getan. Als zentraler Technologiepartner hat Sungrow Hydrogen seine Kompetenz bei der Durchführung komplexer Großprojekte unter Beweis gestellt und wird dabei von einem fortschrittlichen internen Produktionsmanagement und automatisierten Elektrolyseur-Montagelinien unterstützt. Dieses fortschrittliche Produktionssystem gewährleistet sowohl die Skalierbarkeit als auch die Qualitätssicherung für künftige Einsätze im Gigawattbereich.

HEFEI, China, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow Hydrogen hat mit der kurz aufeinanderfolgenden Lieferung seiner flexiblen Systeme für grünen Wasserstoff nach Oman, Italien und Brasilien – und damit über Asien, Europa und Südamerika hinweg – einen bedeutenden Meilenstein in seinem globalen Engagement erreicht Dieser Erfolg unterstreicht die technologische Führungsposition des Unternehmens und seine starken Fähigkeiten bei der Projektabwicklung im Bereich des grünen Wasserstoffs.

In ganz Europa und Südamerika treibt Sungrow Hydrogen den regionalen grünen Wandel durch technologische Innovationen mit dem gleichen Tempo voran. Für Italiens erstes netzunabhängiges PV-Wasserstoff-Projekt im MW-Bereich hat das Unternehmen ein 3-MW-PEM-System in Containern verschifft, das mit PV-Wechselrichtern und Batteriespeichern unter seinem leistungsstarken intelligenten Wasserstoffmanagementsystem HyBrain integriert wird. Diese integrierte „PV-Speicher-Wasserstoff"-Lösung befasst sich mit den Herausforderungen der Kopplung von variabler erneuerbarer Energie mit Elektrolyse unter netzfernen Bedingungen und bietet ein replizierbares Modell für die industrielle Dekarbonisierung und saubere Mobilität in Europa.

In der Zwischenzeit hat Sungrow Hydrogen in Brasilien ein flexibles Elektrolysesystem in Containern für ein wegweisendes grünes Wasserstoffprojekt geliefert. Das System wurde entwickelt, um starke Schwankungen der Solarenergie auszugleichen, und erfüllt strenge internationale Normen – einschließlich ASME und ISO 22734 – sowie die brasilianischen Zertifizierungen Inmetro und NR. Das System soll Versuche zur Beimischung von Wasserstoff und Erdgas unterstützen und so zur Energiewende in Brasilien und zur Förderung des kommerziellen Wasserstoffsektors beitragen.

Mit seiner nachgewiesenen Erfahrung in der gleichzeitigen Durchführung mehrerer internationaler Projekte beweist Sungrow Hydrogen auch weiterhin seine hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene internationale Standards und komplexe Szenarien – eine solide Leistung, die seine Fähigkeiten zur Projektdurchführung auf dem globalen Markt voll bestätigt. Mit Blick auf die Zukunft wird Sungrow Hydrogen weiterhin hochleistungsfähige, äußerst zuverlässige und flexible Lösungen für grünen Wasserstoff anbieten und eng mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um die Produktion von grünem Wasserstoff weltweit zu steigern.

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