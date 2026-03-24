    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nasuni schließt Partnerschaft mit Oracle Cloud Infrastructure, um das Dateimanagement im Unternehmen zu modernisieren

    Nasuni schließt Partnerschaft mit Oracle Cloud Infrastructure, um das Dateimanagement im Unternehmen zu modernisieren

    Die Lösung senkt Kosten, verringert Risiken und schafft eine zukunftsfähige Grundlage für unstrukturierte Daten

    BOSTON, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, ein führendes Unternehmen für die Verwaltung unstrukturierter Daten, hat heute eine offizielle Partnerschaft und Integration zwischen der Nasuni File Data Platform und Oracle Cloud Infrastructure (OCI) angekündigt. Gemeinsam helfen Nasuni und Oracle Cloud Unternehmen dabei, herkömmliche NAS- und Dateiserverumgebungen zu modernisieren, indem sie die unbegrenzte Skalierbarkeit und Langlebigkeit von Cloud-Objektspeicher mit der Geschwindigkeit, Sicherheit und Vertrautheit von Unternehmensdateidiensten kombinieren, die über OCI bereitgestellt werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    145,71€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    162,58€
    Basispreis
    1,17
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nasuni Logo: Nasuni is a leading hybrid cloud storage solution that powers business growth with effortless scalability, built-in security, and fast edge performance using a unique cloud-native architecture.

    Mit dieser Integration können Kunden Nasuni auf OCI ausführen, um die Speicherung, den Schutz und die Verwaltung von unstrukturierten Daten in hybriden und verteilten Umgebungen zu vereinheitlichen. Die Plattform basiert auf dem patentierten globalen UniFS-Dateisystem von Nasuni und ersetzt Datensilos durch einen einzigen Namespace, der unbegrenzte Skalierbarkeit, eine leistungsstarke globale Zusammenarbeit und integrierte Cyberresilienz unterstützt. Das Ergebnis sind niedrigere Kosten, geringere Risiken, bessere Geschäftsergebnisse und zukunftssichere Datenpipelines, die für kommende Herausforderungen gerüstet sind.

    „Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck durch das Wachstum unstrukturierter Daten, das Risiko von Ransomware sowie die steigenden Kosten und die zunehmende Komplexität von Altsystemen", so Nick Burling, Chief Product Officer bei Nasuni. „Durch unsere Partnerschaft mit Oracle Cloud Infrastructure bieten wir unseren Kunden einen einfacheren, sichereren und kostengünstigeren Weg zu einem modernen Dateimanagement. Gleichzeitig schaffen wir eine klar strukturierte, geregelte Datenbasis, die die globale Zusammenarbeit heute unterstützt und sie auf die KI von morgen vorbereitet."

    Nasuni lässt sich über die Amazon S3 Compatibility API von Oracle in OCI integrieren, sodass Dateidaten und unveränderliche Snapshots nativ in OCI Object Storage gespeichert werden können, während Nasunis virtuelle Maschinen für das Management und den ressourcenschonenden Edge Cache auf OCI Compute laufen. Diese Cloud-native Architektur bietet einen schnellen, lokalen Dateizugriff für On-Premise-, Hybrid- und Remote-Teams und sorgt dafür, dass die Daten stets geschützt und sofort wiederherstellbar sind. Alle Dateidaten werden während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, wobei der Kunde die Kontrolle über seine kryptografischen Schlüssel behält.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nasuni schließt Partnerschaft mit Oracle Cloud Infrastructure, um das Dateimanagement im Unternehmen zu modernisieren Die Lösung senkt Kosten, verringert Risiken und schafft eine zukunftsfähige Grundlage für unstrukturierte DatenBOSTON, 24. März 2026 /PRNewswire/ - Nasuni, ein führendes Unternehmen für die Verwaltung unstrukturierter Daten, hat heute eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     