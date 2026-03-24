Nasuni schließt Partnerschaft mit Oracle Cloud Infrastructure, um das Dateimanagement im Unternehmen zu modernisieren

BOSTON, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, ein führendes Unternehmen für die Verwaltung unstrukturierter Daten, hat heute eine offizielle Partnerschaft und Integration zwischen der Nasuni File Data Platform und Oracle Cloud Infrastructure (OCI) angekündigt. Gemeinsam helfen Nasuni und Oracle Cloud Unternehmen dabei, herkömmliche NAS- und Dateiserverumgebungen zu modernisieren, indem sie die unbegrenzte Skalierbarkeit und Langlebigkeit von Cloud-Objektspeicher mit der Geschwindigkeit, Sicherheit und Vertrautheit von Unternehmensdateidiensten kombinieren, die über OCI bereitgestellt werden.

Mit dieser Integration können Kunden Nasuni auf OCI ausführen, um die Speicherung, den Schutz und die Verwaltung von unstrukturierten Daten in hybriden und verteilten Umgebungen zu vereinheitlichen. Die Plattform basiert auf dem patentierten globalen UniFS-Dateisystem von Nasuni und ersetzt Datensilos durch einen einzigen Namespace, der unbegrenzte Skalierbarkeit, eine leistungsstarke globale Zusammenarbeit und integrierte Cyberresilienz unterstützt. Das Ergebnis sind niedrigere Kosten, geringere Risiken, bessere Geschäftsergebnisse und zukunftssichere Datenpipelines, die für kommende Herausforderungen gerüstet sind.

„Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck durch das Wachstum unstrukturierter Daten, das Risiko von Ransomware sowie die steigenden Kosten und die zunehmende Komplexität von Altsystemen", so Nick Burling, Chief Product Officer bei Nasuni. „Durch unsere Partnerschaft mit Oracle Cloud Infrastructure bieten wir unseren Kunden einen einfacheren, sichereren und kostengünstigeren Weg zu einem modernen Dateimanagement. Gleichzeitig schaffen wir eine klar strukturierte, geregelte Datenbasis, die die globale Zusammenarbeit heute unterstützt und sie auf die KI von morgen vorbereitet."

Nasuni lässt sich über die Amazon S3 Compatibility API von Oracle in OCI integrieren, sodass Dateidaten und unveränderliche Snapshots nativ in OCI Object Storage gespeichert werden können, während Nasunis virtuelle Maschinen für das Management und den ressourcenschonenden Edge Cache auf OCI Compute laufen. Diese Cloud-native Architektur bietet einen schnellen, lokalen Dateizugriff für On-Premise-, Hybrid- und Remote-Teams und sorgt dafür, dass die Daten stets geschützt und sofort wiederherstellbar sind. Alle Dateidaten werden während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, wobei der Kunde die Kontrolle über seine kryptografischen Schlüssel behält.