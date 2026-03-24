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    DCI AG veröffentlicht beeindruckende Geschäftszahlen 2025 – Mehr erfahren!

    Trotz rückläufiger Umsätze und leicht negativem Ergebnis bleibt die Gesellschaft finanziell solide aufgestellt und bereitet sich mit einer Segmentbündelung auf 2026 vor.

    DCI AG veröffentlicht beeindruckende Geschäftszahlen 2025 – Mehr erfahren!
    Foto: stock.adobe.com
    • Gesamtumsatz Geschäftsjahr 2025: TEUR 1.091 (Vorjahr: TEUR 1.295)
    • Segmentumsätze: plugilo/Sonstige TEUR 683 (Vorjahr TEUR 725); DCI Medien TEUR 408 (Vorjahr TEUR 570)
    • Kosten gesunken um TEUR 111 auf TEUR 1.656 (Vorjahr TEUR 1.767; -7%), vor allem bei Fremdleistungen und Fremdprovisionen
    • Finanzergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit Content Factory 1 GmbH: TEUR +385 (Vorjahr TEUR +369)
    • Ergebnis vor Steuern (EBT) inkl. Beteiligungsertrag: TEUR -59 (Vorjahr TEUR 0); EBITDA inkl. Beteiligungsertrag: TEUR -127 (Vorjahr TEUR -52)
    • Solide Bilanz: Eigenkapital TEUR 5.529 bei Bilanzsumme TEUR 5.789 → Eigenkapitalquote 95%; liquide Mittel TEUR 1.464; zudem geplante Zusammenlegung der Segmente plugilo und DCI Medien ab 2026.

    Der Kurs von DCI Database for Commerce and Industry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,0000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    DCI Database for Commerce and Industry

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    ISIN:DE000A11QU11WKN:A11QU1





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