Agile Robots und Google DeepMind gehen Partnerschaft ein, um Intelligenz in die Robotik zu bringen

MÜNCHEN, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Agile Robots SE, ein führender Anbieter von KI-gestützten Robotiklösungen, und Google DeepMind, das weltweit führende KI-Forschungslabor, haben eine strategische Forschungspartnerschaft geschlossen, um die nächste Generation der KI-Robotik voranzutreiben.

Die Partnerschaft basiert auf dem gemeinsamen Verständnis, dass der Einsatz von KI in der physischen Welt einen transformativen Wandel einleiten wird. Die Zusammenarbeit bringt modernste KI in reale Robotiksysteme und ermöglicht den Einsatz von anpassungsfähigen, intelligenten Robotern in industriellen Umgebungen. Agile Robots verbindet dafür die eigenen skalierbaren, industriellen Robotikplattformen mit den Gemini Robotics KI-Grundmodellen von Google DeepMind.

Durch die Kombination der in Deutschland entwickelten Hardware und anderen KI-Robotiklösungen von Agile Robots mit den Gemini-Robotics-Grundmodellen von Google DeepMind wollen die beiden führenden Unternehmen die Leistung beim Einsatz von Robotern, der Erfassung von Daten, dem Training von Modellen und iterativen Verbesserungen steigern.

Zhaopeng Chen, CEO und Gründer von Agile Robots, sagte: „Agile Robots hat weltweit bereits über 20.000 Robotiklösungen installiert und damit bewiesen, dass intelligente Automatisierung im großen Maßstab möglich ist. In autonomen, intelligenten Produktionssystemen, die ganze Branchen transformieren können, liegt viel Potenzial. Durch die Integration der Gemini Robotics Modelle von Google DeepMind in unsere Robotiklösungen positionieren wir uns an der Spitze dieses rasant wachsenden Marktes."

Carolina Parada, Senior Director and Head of Robotics bei Google DeepMind, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Agile Robots, um fortschrittlichere KI-Modelle für die nächste Generation von Robotern zu entwickeln und deren Wirkung branchenübergreifend zu verstärken. Diese Forschungspartnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um die Wirkung von KI in die reale Welt zu übertragen."

Die Partnerschaft wird sich zunächst auf industrielle Anwendungsfälle in Branchen konzentrieren, in denen ein akuter und wachsender Bedarf an anpassungsfähiger, verlässlicher Automatisierung besteht. Dazu gehören Aufgaben in der Industrie und Produktion, bei denen Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit entscheidend sind.

Das gemeinsame Training, der Einsatz und das Testen der Robotiklösungen wird ein skalierbares KI-Kreislaufmodell erzeugen: Daten aus dem realen Betrieb verbessern die Modelle, und verbesserte Modelle erweitern die Fähigkeiten der Roboter – und eröffnen damit breitere Einsatzmöglichkeiten.

Über Agile Robots SE

Agile Robots ist ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz und Robotik macht das Unternehmen Industrien intelligenter, flexibler und effizienter.

Agile Robots wurde 2018 von renommierten Robotik-Forscher:innen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in München gegründet und verzeichnet seitdem ein rasantes globales Wachstum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen weltweit mehr als 2.500 hochqualifizierte Robotik- und KI-Enthusiast:innen und verfügt über eines der größten Forschungs- und Entwicklungsteams in der KI- und Robotikbranche.

Agile Robots verfügt über ein einzigartiges Portfolio. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen audEERING, BÄR Automation, Franka Robotics und idealworks, deckt das Unternehmen sämtliche Bereiche der KI-gesteuerten Robotik ab.

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