Aktien New York Ausblick
Lage in Nahost stimmt erneut vorsichtig
- Anleger an US-Börsen bleiben an der Seitenlinie
- Ölpreise steigen und Gold fällt zum zehnten Tag
- Eskalationsangst treibt Inflation und Zinsen
NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an den US-Börsen dürften angesichts der undurchsichtigen Lage im Iran-Krieg am Dienstag an der Seitenlinie bleiben. Die Ölpreise, die tags zuvor deutlich zurückgegangen waren, stiegen erneut. Gold setzte den zehnten Tag in Folge seinen Abwärtstrend fort.
Die Kämpfe in Nahost gehen weiter, und am Markt werden hinter die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten wieder zunehmend Fragezeichen gesetzt. Donald Trump hatte am Vortag ein Ultimatum an den Iran verschoben und von "produktiven" Gesprächen mit dem Kriegsgegner gesprochen. Der Iran dagegen dementierte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges.
Nach Erholungsgewinnen am Vortag taxierte der Broker IG den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,3 Prozent tiefer auf 46.085 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 wurde von IG ebenfalls 0,3 Prozent tiefer errechnet und damit auf 24.117 Punkte.
"Es ist unklar, wie weit die diplomatischen Kontakte der USA in die neuen Strukturen des iranischen Regimes reichen und ob überhaupt ernsthafte Gespräche stattfinden", kommentierte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank die Lage. Er hält es obendrein für möglich, dass Saudi-Arabien ebenfalls zu einer aktiven Kriegspartei werden könnte, was eine weitere Eskalation bedeuten würde.
Wie Stanzl gibt es derzeit an den Börsen weltweit zahlreiche Marktbeobachter, Strategen, Analysten und Händler, die derzeit die Vielzahl möglicher Entwicklungen im Nahost-Konflikt vor Augen haben und sie abwägen. Eines befürchten allerdings so ziemlich alle: Sollte der Krieg länger dauern, dürfte dies einer wieder stärkeren Inflation Vorschub leisten und zu steigenden Zinsen führen.
Unter den Einzelwerten legte die Aktie der Jefferies Financial Group vorbörslich um knapp 6 Prozent zu. Die "Financial Times" berichtete, dass die japanische Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) an Plänen für eine mögliche Übernahme der US-Bank arbeitet.
Netgear sprangen um knapp 12 Prozent hoch, nachdem die US-Telekommunikationsaufsicht (FCC) ein Importverbot für neue Modelle ausländischer WLAN-Router für Endverbraucher verhängt hat. Hintergrund sind dem Vernehmen nach Sorgen vor Cyberangriffen aus China. "Obwohl China in der Anordnung nicht namentlich erwähnt wird, ist die Richtung klar, und die Latte für die künftige Vorgehensweise der USA im Umgang mit vernetzten Geräten wird höher gelegt", sagte Craig Singleton, Experte bei der US-Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies (FDD).
Um 1,8 Prozent ging es zudem für Ralph Lauren nach oben, denn die Citigroup empfiehlt die Aktie des Modedesigners nach einem neutralen Anlageurteil nun zum Kauf. Analyst Paul Lejuez verwies auf die Anstrengungen zur Markenstärkung, was zu einer starken Geschäftsentwicklung beigetragen habe. Das laufende vierte Geschäftsquartal 2025/26 dürfte ihm zufolge die Erwartungen übertreffen. Er hob zudem auch seine Schätzungen für das neue Geschäftsjahr 2026/27 an./ck/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netgear Aktie
Die Netgear Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,63 % und einem Kurs von 21,40 auf Tradegate (24. März 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netgear Aktie um +20,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Netgear bezifferte sich zuletzt auf 601,62 Mio..
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„Ich mag es, wenn Zahlen klar aufgeschlüsselt sind, deshalb habe ich das einfach einmal durch Copilot berechnen lassen. Sehr interessant !!!
Dividenden aus US‑Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
US‑Quellensteuer: 30 %, aber durch das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf 15 % reduzierbar, wenn du das Formular W‑8BEN bei deinem Broker hinterlegt hast.
Deutsche Abgeltungsteuer:
25 % Abgeltungsteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Die bereits gezahlten 15 % US‑Quellensteuer werden angerechnet, sodass du in Deutschland nur die Differenz zahlst.
🔹 Beispielrechnung
Angenommen, du erhältst 100 € Dividende:
USA ziehen 15 % ein → 15 €
In Deutschland wären eigentlich 25 € fällig, aber:
25 € – 15 € (anrechenbar) = 10 € deutsche Steuer
Soli: 5,5 % von 10 € = 0,55 €
➡️ Gesamtbelastung: 15 € + 10 € + 0,55 € = 25,55 €
➡️ Effektive Steuerlast: ca. 25,5 %
🇩🇪 Dividenden aus deutschen Aktien
🔹 Welche Abzüge fallen an?
25 % Abgeltungsteuer +
5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungsteuer
Damit ergibt sich:
25 % Abgeltungsteuer +
+ 1,375 % Soli (5,5 % von 25 %)
➡️ Gesamt: 26,375 % Quellensteuerbelastung
Ich denke, dem Artikel geht es weniger um die 23 Aktien, sondern darum, dass man dort 1 Stunde lang Werbung konsumiert.
Talanx Aktie WKN: TLX100 ISIN: DE000TLX1005
111,90 EUR+1,635% +1,80
Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Konzernergebnis steigt im Gesamtjahr um 25 Prozent auf Rekordwert von 2.480 (1.977) Mio. EUR
- Talanx AG - Vorschlag zur Dividendenerhöhung um 33 Prozent auf 3,60 (2,70) EUR
- Talanx AG - Versicherungsumsatz im Gesamtjahr währungsbereinigt um 5 Prozent auf 49,0 (48,1) Mrd. EUR gestiegen
- Talanx AG - Eigenkapitalrendite im Gesamtjahr bei 19,7 (17,9) Prozent
- Talanx AG - Schaden-Kosten-Quote verbessert sich im Gesamtjahr auf 89,1 (90,3) Prozent
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-ag-eigenkapitalrendite-im-gesamtjahr-bei-19-7-17-9-prozent-ce7e5ed8de8ff222
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https://www.ariva.de/aktien/talanx-ag-aktie/news/versicherung-talanx-erhoeht-dividende-deutlich-und-peilt-11942896
München, 18. Mrz (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx schraubt seine Dividende deutlich nach oben. Dis Ausschüttung soll nach den Vorstellungen von Vorstand und Aufsichtsrat um ein Drittel auf 3,60 (2024: 2,70) Euro je Aktie steigen, wie Talanx am Mittwoch in Hannover mitteilte. "Damit steigt unsere Dividende erneut stärker als das Konzernergebnis - und wir halten, was wir versprochen haben: eine stetig steigende Dividende", erklärte Vorstandschef Torsten Leue, dessen Vertrag kürzlich bis 2030 verlängert wurde. Analysten hatten im Schnitt nur 3,35 Euro Dividende erwartet.
Leue bekräftigte das Ziel, den Gewinn im laufenden Jahr auf 2,7 Milliarden Euro zu steigern "und damit unser ursprünglich erst für 2027 angestrebtes Gewinnziel bereits ein Jahr früher zu (...) übertreffen".
Bereits im vergangenen Jahr war Talanx mit einem Rekordgewinn von 2,48 (2024: 1,98) Milliarden Euro nahe an die 2027er-Zielmarke von 2,5 Milliarden Euro herangerückt, wie der Versicherer im Februar mitgeteilt hatte. Dem Mutterkonzern des Rückversicherers Hannover Rück kamen dabei die relativ geringen Großschäden zugute - trotz der verheerenden Waldbrände in Los Angeles zu Jahresbeginn, für die Talanx mit 612 Millionen Euro geradestehen musste. "2025 war ein außergewöhnliches Jahr - wir haben im ersten Quartal den größten Naturkatastrophen-Schaden unserer Konzerngeschichte und anschließend drei Quartale mit ungewöhnlich wenigen Naturkatastrophen erlebt", resümierte Leue am Mittwoch.
Ex Tag08.05.2026........ Zahltag 12.05.2026
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS