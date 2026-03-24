Edelmetall auf Talfahrt
Ed Yardeni bleibt bei seiner $10.000-Goldprognose! Andere bleiben auch bullish
Trotz der jüngsten Talfahrt des Goldpreises bleiben viele Analysten langfristig bullish. Ed Yardeni sieht weiterhin 10.000 US-Dollar je Feinunze bis zum Ende des Jahrzehnts. Andere sehen ebenfalls langfristig Potenzial.
- Yardeni bleibt langfristig bei 10.000 US-Dollar
- Jahresendeprognose gesenkt auf 5.000 US-Dollar
- Analysten sehen Chancen durch Zentralbanknachfrage
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Trotz der jüngsten Talfahrt beim Goldpreis bleibt Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, bei seiner langfristigen Goldpreisprognose. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte er heute: "Wir bleiben bei 10.000 US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts." Allerdings senkte er seine Prognose für das Jahresende von 6.000 auf 5.000 US-Dollar pro Unze – was immer noch einem Anstieg von rund 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Der Goldpreis ist innerhalb eines Monats um knapp 14 Prozent eingebrochen. Der US-Dollar hat zuletzt an Wert gewonnen, was laut einigen Marktteilnehmern zu Gewinnmitnahmen bei Gold geführt haben könnte. Zudem belastet die Aussicht auf gleichbleibende oder sogar steigende Zinsen das gelbe Edelmetall, das selbst keine Zinsen oder Dividenden abwirft.
Mit seiner langfristig bullishen Einschätzung für Gold steht Yardeni jedoch nicht alleine da. Justin Lin, Anlagestratege bei Global X ETFs, erklärte am Dienstag gegenüber CNBC, sein Basisszenario für Gold liege weiterhin bei 6.000 US-Dollar pro Unze bis zum Jahresende. Er bezeichnete den jüngsten Kursrückgang als "attraktiven Einstiegspunkt für Anleger."
Rajat Bhattacharya, Senior Investment Strategist bei Standard Chartered, sieht dies ähnlich: "Wir sehen Gold langfristig weiterhin positiv. Gestützt wird diese Einschätzung durch strukturelle Faktoren wie die starke Nachfrage der Zentralbanken aus Schwellenländern und die Diversifizierungsbestrebungen der Anleger angesichts geopolitischer Risiken."
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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion