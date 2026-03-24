Ed Yardeni bleibt bei seiner $10.000-Goldprognose! Andere bleiben auch bullish

Trotz der jüngsten Talfahrt beim Goldpreis bleibt Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, bei seiner langfristigen Goldpreisprognose. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte er heute: "Wir bleiben bei 10.000 US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts." Allerdings senkte er seine Prognose für das Jahresende von 6.000 auf 5.000 US-Dollar pro Unze – was immer noch einem Anstieg von rund 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Der Goldpreis ist innerhalb eines Monats um knapp 14 Prozent eingebrochen. Der US-Dollar hat zuletzt an Wert gewonnen, was laut einigen Marktteilnehmern zu Gewinnmitnahmen bei Gold geführt haben könnte. Zudem belastet die Aussicht auf gleichbleibende oder sogar steigende Zinsen das gelbe Edelmetall, das selbst keine Zinsen oder Dividenden abwirft.