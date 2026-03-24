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    Rekordgewinn bei HUK-Coburg - Autoversicherung wird teurer

    Für Sie zusammengefasst
    • Reparaturkosten und Ersatzteile treiben Prämien
    • HUK-Coburg meldet Rekordgewinn und starkes Wachstum
    • Schaden-Kostenquote 2025 bei 96,2 Prozent knapp
    Rekordgewinn bei HUK-Coburg - Autoversicherung wird teurer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN/COBURG (dpa-AFX) - Autoversicherungen werden voraussichtlich im laufenden Jahr noch teurer. Der deutsche Marktführer HUK-Coburg erwartet, dass die Reparaturkosten weiter deutlich steigen - unter anderem wegen der Ersatzteilpreise, wie der für die Autoversicherung zuständige Vorstand Jörg Rheinländer am Dienstag sagte. In der zurückliegenden Preisrunde seien die Prämien der bestehenden Verträge bei der HUK um etwa 8 Prozent gestiegen. Auch dieses Jahr werde es voraussichtlich eine "notwendige Beitragsanpassung" in diesem Bereich geben.

    Die HUK - und die gesamte Autoversicherungsbranche - beklagt seit einigen Jahren stark steigende Reparaturkosten, unter anderem weil Ersatzteile sich stark verteuert haben. Für 2026 erwartet Rheinländer, dass diese Schadeninflation bei rund 7 Prozent liegen wird.

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    Rekordgewinn

    Trotz der steigenden Kosten fuhr die HUK vergangenes Jahr einen Rekordgewinn ein. Der Versicherer, der auch noch in anderen Bereichen als der Autoversicherung tätig ist, verdiente nach Steuern 621 Millionen Euro - das waren 78 Prozent mehr als vor einem Jahr und so viel wie nie zuvor. "2025 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte unseres Unternehmens", sagte der Sprecher des Vorstands, Klaus-Jürgen Heitmann.

    Im vergangenen Jahr trug auch die Autoversicherung dazu bei, weil die Kosten für Schäden wieder unter den Beitragseinnahmen lagen. 2024 war es noch andersherum gewesen. Neben deutlichen Beitragserhöhungen profitierte die Versicherung dabei davon, dass sie weniger Unfälle und Elementarschäden durch Hagel oder Sturm regulieren musste.

    2025 lag die Schaden-Kostenquote in der Kfz-Versicherung bei 96,2 Prozent. Bei Werten unter 100 Prozent hat der Versicherer weniger Kosten als Einnahmen. Wenn man bedenke, dass rund zwei Prozentpunkte davon auf geringe Elementarschäden zurückgingen, segle man als Autoversicherer "schon noch scharf am Wind", sagte Rheinländer auf die Frage nach Spielraum für besonders niedrige Preise im Neukundengeschäft. Man werde als HUK keine Preiskämpfe lostreten, es aber auch nicht aussitzen, falls andere Akteure dies täten.

    Deutlich mehr Mitarbeiter

    Insgesamt ist die HUK weiter auf Wachstumskurs. Die Beitragseinnahmen stiegen um gut 10 Prozent auf knapp 11 Milliarden Euro, die Zahl der Verträge insgesamt um 1,6 Millionen auf 47,8 Millionen, davon 14,5 Millionen Autoversicherungen. Auch die Belegschaft wuchs: von 10.468 auf 11.942 Mitarbeiter. Ein großer Teil davon dürfte auf die Übernahme der Werkstattkette Pitstop zurückgehen. Auch 2026 soll die Zahl der Mitarbeiter aber weiter zulegen./ruc/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 347,9 auf Tradegate (24. März 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 133,88 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -6,42 %/+45,12 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kursrelevanten Einflüsse auf die Allianz‑Aktie: Makro‑Treiber (Trump‑Iran, PPI/Inflations‑/Zinsängste) verursachen kurzfristige Risk‑Off‑Volatilität; Aktienrückkäufe stützen den Kurs, erzeugten hohe Volumenspitzen und relative Stärke; mittelfristig profitieren Versicherer von höheren Zinsen; Einschätzungen reichen von 40% Kurspotenzial bis zu Seitwärtsbewegung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Allianz eingestellt.

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    dpa-AFX
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