JD.com kündigt europäische Markenpartnerschaften auf der Alimentaria Barcelona an

JD.com präsentiert sich erstmals auf der 50. Jubiläumsausgabe der Alimentaria Barcelona und stellt dabei eine duale Strategie für die Zusammenarbeit mit globalen Marken vor.

Unterzeichnung von Partnerschaften mit europäischen Premium-Marken, darunter BayMar, um deren Eintritt in den chinesischen Markt über JINGDONG Cross-border zu erleichtern.

Stärkung der europäischen Einzelhandelspräsenz durch Joybuy, das die Innovation im Einzelhandel auf dem gesamten Kontinent vorantreibt.

BARCELONA, Spanien, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- JD.com (auch bekannt als JINGDONG), ein führender Technologie- und Dienstleistungsanbieter im Lieferkettenbereich, war heute auf der Alimentaria vertreten, der führenden internationalen Fachmesse für Lebensmittel, Getränke und Gastronomie, die vom 23. bis 26. März in Barcelona stattfand und ihr 50-jähriges Jubiläum feierte. Auf der Veranstaltung stellt JD.com seine doppelten Fähigkeiten vor: Das Unternehmen fungiert als zuverlässiges Tor für internationale Marken, die über JINGDONG Cross-border in den chinesischen Markt eintreten möchten, und treibt gleichzeitig das lokale Wachstum mit seiner neuen Online-Handelsplattform in Europa, Joybuy, voran.

Stärkung der Marken durch den „10 Billion GigaGrowth Plan"

Im Mittelpunkt der Präsentation von JD.com stand der „10 Billion GigaGrowth Plan". Diese ehrgeizige Initiative wurde 2025 ins Leben und zielt darauf ab, in den nächsten drei Jahren 1.000 neue internationale Marken in China einzuführen, um ein kumulatives Umsatzziel von 10 Milliarden RMB (1,4 Mrd. USD) zu erreichen. Während die Alimentaria eine Vielzahl von Teilnehmern aus aller Welt anzieht, konzentriert sich die grenzüberschreitende Importplattform von JD.com namens JINGDONG Cross-border auf drei strategische Kernmaßnahmen, um diese Partner zu unterstützen: die Förderung von Centennial Brands, die Ausweitung des National Pavilion Programm von JD.com und die Intensivierung von Global Goods Recruitment zur Beschaffung von trendigen, hochwertigen Produkten weltweit.

„Unsere Aufgabe ist es, die Komplexität des Eintritts in den chinesischen Markt zu vereinfachen", sagte ein Sprecher von JINGDONG Cross-border. „Unsere End-to-End-Unterstützung, von der Logistik über das Marketing bis hin zum Betrieb, trägt dazu bei, dass internationale Premiumprodukte präzise und schnell skaliert werden können. Die Verbraucher in China sind anspruchsvoll, sie legen bei der Wahl ihrer Marken zunehmend Wert auf Qualität, Vielfalt und authentisches Erbe. Deshalb ist es unser Ziel, weltweit 1.000 neue Marken einzuführen."