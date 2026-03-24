GOLDMAN SACHS stuft Aroundtown auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 2,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte seine Ergebnisschätzungen am Montagabend an die durchwachsene Jahresbilanz des Immobilienkonzerns an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 2,298EUR auf Tradegate (24. März 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,30

Kursziel alt: 3,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

