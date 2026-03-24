Technotrans Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 24.03.2026

Mit einer Performance von +9,02 % konnte die Technotrans Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Technotrans Aktie. Nach einem Plus von +3,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 27,80€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Technotrans in den letzten drei Monaten Verluste von -24,04 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Technotrans Aktie damit um +10,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,01 % verloren.

Technotrans Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,76 % 1 Monat -3,03 % 3 Monate -24,04 % 1 Jahr +48,41 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 192,03 Mio. € wert.

technotrans setzt 2025 neue Bestmarken: Umsatz, Ergebnis und Free Cashflow steigen deutlich, Profitabilität und Ausblick 2026 unterstreichen die Stärke des Konzerns.

Technotrans delivered record profitability in 2025, boosting EBIT, cash flow and ROCE, and now sets its sights on further growth with ambitious 2026 targets.

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis technotrans steigert EBIT um 40 % und erzielt Rekord-Free-Cashflow 24.03.2026 / 07:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. technotrans …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alfa Laval, GEA Group und Co.

Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,10 %. GEA Group notiert im Minus, mit -0,08 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,13 %. Eaton verliert -0,58 %

Technotrans Aktie jetzt kaufen?

Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.