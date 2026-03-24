Infineon Technologies - Aktie im Spotlight - 24.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Sie fällt um -3,20 % auf 37,56€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,90 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Infineon Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,48 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -2,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,03 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Infineon Technologies einen Anstieg von +2,05 %.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,26 % 1 Monat -16,03 % 3 Monate +5,48 % 1 Jahr +15,63 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,25 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -2,04 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,36 %. ON Semiconductor verliert -0,29 % NIO notiert im Minus, mit -0,60 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.