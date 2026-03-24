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    Kiew

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    Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf Häuser

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland setzte über 390 Drohnen und 34 Raketen ein
    • Vier Tote, Dutzende Verletzte, darunter Kinder
    • Schäden in elf Regionen und Appell zu Luftabwehr
    Kiew - Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf Häuser
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Luftangriffen in der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens vier Menschen getötet worden. Es gebe Dutzende Verletzte, darunter auch Kinder. "Insgesamt waren es über 390 Angriffsdrohnen und 34 Raketen verschiedener Typen - ballistische und Marschflugkörper - und Gleitbomben", teilte Selenskyj in den sozialen Netzwerken mit. Es seien Schäden in elf Gebieten und zahlreiche Verletzte gemeldet worden.

    In Saporischschja, Poltawa und Dnipro wurden laut Behörden Hochhäuser beschädigt; es kam demnach zu Bränden. Im Gebiet Charkiw im Osten des Landes starb ein 61 Jahre alter Passagier in einem Zug, der von einer Drohne getroffen wurde. In Dnipro wurden in einem 14-stöckigen Hochhaus nach einem russischen Angriff mindestens zwölf Menschen verletzt.

    Angesichts der hohen Zahlen an Drohnen- und Raketenschlägen betonte Selenskyj, "dass mehr Schutz vor russischen Angriffen erforderlich ist". Er mahnt immer wieder, auch angesichts der internationalen Aufmerksamkeit für den Iran-Krieg, nicht nachzulassen bei der Unterstützung für die Ukraine und alle Vereinbarungen zur Luftabwehr umzusetzen. Dazu sei es wichtig, dass Europa die erforderliche Anzahl an Raketen für die Luftabwehr produzieren könne.

    Die Ukraine wehrt sich inzwischen seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/stw





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