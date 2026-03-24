Deutsche Bank - Aktie mit schwachem Handelstag - 24.03.2026

Mit einer Performance von -1,57 % musste die Deutsche Bank Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,00 %, geht es heute bei der Deutsche Bank Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Bank ist ein führendes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Investmentbanking und Vermögensverwaltung. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Banken wie UBS und HSBC. Ihre globale Vernetzung und europäische Präsenz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Bank mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,51 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -2,80 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Bank eine negative Entwicklung von -23,92 % erlebt.

Deutsche Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,80 % 1 Monat -18,08 % 3 Monate -24,51 % 1 Jahr +11,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen jüngster Aktienrückkäufe (6.246.155 Stück, überwiegend bei ~25–24,8 EUR) auf Kurs und Bewertung, Zweifel, ob das Management Rückkäufe für Boni nutzt, Sorgen um Dividenden, Verwässerung oder Kapitalerhöhungen, Erwartungen einer möglichen -50%-Korrektur (~17,50 EUR), Governance‑Änderung (Hoops in Vorstand) und rechtliche Risiken (Cum‑Cum‑Vorwürfe).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,67 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -1,77 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -1,75 %. Commerzbank verliert -0,88 % UBS Group notiert im Minus, mit -1,32 %.

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Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.