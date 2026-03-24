RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rückzug aus zwei Offshore-Windprojekten in den USA gegen Kompensation sei ein positiver Ausgang für die Franzosen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Die Investitionen in den USA dürften nun im Gegenzug nicht deutlich steigen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 76,31EUR auf Tradegate (24. März 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte