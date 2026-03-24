RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Rückzug aus zwei Offshore-Windprojekten in den USA gegen Kompensation sei ein positiver Ausgang für die Franzosen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag. Die Investitionen in den USA dürften nun im Gegenzug nicht deutlich steigen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 07:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 76,31EUR auf Tradegate (24. März 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 € , was eine Steigerung von +11,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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