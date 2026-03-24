Börsen Update
Börsen Update Europa - 24.03. - MDAX schwach -1,61 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:34) bei 22.437,05 PKT und fällt um -1,46 %.
Top-Werte: Brenntag +2,47 %, BASF +1,10 %, Fresenius Medical Care +0,69 %
Flop-Werte: Bayer -3,75 %, SAP -3,56 %, Infineon Technologies -3,27 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:36) bei 27.947,91 PKT und fällt um -1,61 %.
Top-Werte: Lanxess +5,39 %, K+S +3,00 %, PUMA +1,79 %
Flop-Werte: Delivery Hero -6,22 %, Deutz -4,83 %, HENSOLDT -4,68 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.387,79 PKT und fällt um -1,54 %.
Top-Werte: Ottobock +8,70 %, Draegerwerk +3,03 %, Carl Zeiss Meditec +1,63 %
Flop-Werte: SUESS MicroTec -8,73 %, Eckert & Ziegler -6,47 %, HENSOLDT -4,68 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.525,89 PKT und fällt um -1,33 %.
Top-Werte: Enel +1,25 %, BASF +1,10 %, ENI +1,04 %
Flop-Werte: Bayer -3,75 %, SAP -3,56 %, Infineon Technologies -3,27 %
Der ATX bewegt sich bei 5.239,23 PKT und fällt um -0,82 %.
Top-Werte: Lenzing +2,26 %, OMV +1,97 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,98 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,96 %, PORR -3,23 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -3,19 %
Der SMI steht aktuell (13:59:36) bei 12.398,55 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Nestle +0,45 %, Alcon +0,20 %, Lonza Group +0,12 %
Flop-Werte: ABB -2,15 %, Geberit -1,59 %, Swiss Life Holding -1,57 %
Der CAC 40 steht bei 7.690,04 PKT und verliert bisher -1,04 %.
Top-Werte: Carrefour +1,30 %, Kering +1,01 %, Air Liquide +0,98 %
Flop-Werte: SAFRAN -2,91 %, Airbus -2,58 %, STMicroelectronics -2,56 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:51:27) bei 2.872,19 PKT und fällt um -1,46 %.
Top-Werte: Telia Company +0,69 %, Getinge (B) +0,50 %, Securitas Shs(B) +0,14 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -3,25 %, ABB -2,15 %, Volvo Registered (B) -1,97 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.100,00 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,07 %, Jumbo +1,29 %, Piraeus Port Authority +0,85 %
Flop-Werte: Public Power -4,91 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -3,47 %, Viohalco -2,15 %
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