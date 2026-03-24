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Delivery Hero - Aktie rauscht in die Tiefe - 24.03.2026
Am 24.03.2026 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um -6,22 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.
Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.
Delivery Hero Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.03.2026
Am heutigen Handelstag musste die Delivery Hero Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,22 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,98 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Delivery Hero mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,53 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -0,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Delivery Hero eine negative Entwicklung von -27,08 % erlebt.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,61 % geändert.
Delivery Hero Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,85 %
|1 Monat
|-15,12 %
|3 Monate
|-24,53 %
|1 Jahr
|-30,43 %
Informationen zur Delivery Hero Aktie
Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,74 Mrd.EUR € wert.
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Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.