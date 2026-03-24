Delivery Hero - Aktie rauscht in die Tiefe - 24.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Delivery Hero Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,22 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,98 %, geht es heute bei der Delivery Hero Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Delivery Hero mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,53 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -0,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Delivery Hero eine negative Entwicklung von -27,08 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,61 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,85 % 1 Monat -15,12 % 3 Monate -24,53 % 1 Jahr -30,43 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,74 Mrd.EUR € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Geschäfts in Taiwan sei ein "durchaus positiver erster Schritt", schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Dienstag …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne begrüßt den Verkauf der Marke Foodpanda in Taiwan, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.