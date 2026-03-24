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    Zehntausende zivile Einrichtungen Irans im Krieg beschädigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 82.000 zivile Einrichtungen beschädigt
    • Etwa 62.000 Wohnungen und 281 medizinische Zentren
    • 498 Schulen beschädigt, 12 Rettungswagen zerstört
    Zehntausende zivile Einrichtungen Irans im Krieg beschädigt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen im Iran sind nach Angaben des Roten Halbmonds mehr als 82.000 zivile Einrichtungen beschädigt oder zerstört worden. Darunter seien etwa 62.000 Wohnungen sowie 281 medizinische Zentren, Krankenhäuser und Apotheken, sagte der Leiter der iranischen Rothalbmond-Gesellschaft, Pirhussein Koliwand.

    Koliwand zufolge wurden insgesamt 498 Schulen beschädigt - bei direkten Angriffen oder bei Angriffen, die Zielen in der Nähe galten. Der Rote Halbmond ist nach seiner Darstellung auch Ziel von Angriffen geworden. Neben 17 Rettungswachen seien zwölf Rettungswagen direkt von Raketen getroffen worden. Er verwies auf einen Vorfall in der Stadt Lar. "Während sie Verletzte transportierten, ist vom Krankenwagen überhaupt nichts mehr übriggeblieben", sagte Koliwand in einem Video, das der Rote Halbmond auf Telegram veröffentlichte./arb/DP/stw





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