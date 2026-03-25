Eine Perle im Konzern
Mercedes: Das unterschätzte Rüstungsgeschäft – Profiteur des Drohnenbooms?
Das Rüstungsgeschäft bei Mercedes hat kaum ein Anleger auf dem Radar. Es wird nicht einzeln ausgewiesen, sondern versteckt sich in der margenstarken "Top-End"-Sparte und genau hier könnte ein Wachstumstreiber schlummern.
- Rüstungsgeschäft in G-Klasse als Wachstumschance
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- Langfristige Margen durch Wartung und Verträge
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Auf den ersten Blick ist die Mercedes-Benz Group ein klassischer Premium-Autobauer. Doch ein Teil des Geschäfts, das für stabile Margen und langfristige Einnahmen sorgt, bleibt für viele Investoren weitgehend unsichtbar – das Rüstungsgeschäft.
Dieses "versteckt" sich quasi in den Verkaufszahlen der G-Klasse. Mit rund 49.700 verkauften Einheiten im Jahr 2025, ein Plus von etwa 23 Prozent im Jahresvergleich, erreichte das Modell ein neues Rekordniveau. Was dabei oft übersehen wird: Ein Teil dieser Produktion basiert auf militärischen Varianten der Baureihe 464, die als Grundlage für hochspezialisierte Einsatzfahrzeuge dienen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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