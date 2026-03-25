Mercedes: Das unterschätzte Rüstungsgeschäft – Profiteur des Drohnenbooms?

Die militärische Variante

Ein zentrales Beispiel ist der "Shadow Wolf", eine Variante der Caracal-Plattform. Hier arbeitet Mercedes eng mit Rheinmetall und dem Spezialisten Armoured Car Systems zusammen. Die Rollen sind klar verteilt: Mercedes liefert das Fahrgestell inklusive Antrieb, ACS entwickelt die modularen Aufbauten, und Rheinmetall übernimmt als Generalunternehmer die Integration von Missionssystemen sowie den Vertrieb.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Während Rheinmetall das System "Caracal" verkauft, liefert Mercedes-Benz das unverzichtbare Skelett.

Der Aufsatz macht die Sache höchst interessant

Und genau dieses "Skelett" ist entscheidend. Denn auf dem robusten G-Klasse-Fahrgestell basiert der "Shadow Wolf" (Caracal), der längst mehr ist als ein Transportfahrzeug. Er entwickelt sich zunehmend zu einer mobilen Plattform für moderne Kriegsführung – insbesondere als Drohnenwerfer.

Auf dem Fahrzeug ist ein sogenannter Multi-Canister-Launcher montiert, aus dem loitering Munition – also präzise Kamikaze-Drohnen – gestartet wird. Diese werden per Druckluft oder Booster in die Luft gebracht, entfalten dort ihre Flügel und können bis zu 70 Minuten über einem Zielgebiet kreisen. Die Steuerung erfolgt direkt aus dem Fahrzeug: Soldaten erhalten Live-Bilder, können Ziele identifizieren und Angriffe im letzten Moment abbrechen.

Neue Einsatzmöglichkeiten

Das macht den "Shadow Wolf" zu einer Art "fliegender Fernartillerie". Durch seine kompakte Bauweise ist er zudem luftverladebar und kann per Transporthubschrauber wie der Chinook direkt ins Einsatzgebiet gebracht werden. Ein entscheidender Vorteil für schnelle Eingreiftruppen.

Das kostet auch was

Auch wirtschaftlich ist das System hochinteressant. Ein voll ausgestatteter Caracal kostet je nach Konfiguration zwischen 550.000 und 650.000 Euro. Auf Mercedes entfallen davon schätzungsweise 25 bis 35 Prozent, also rund 140.000 bis 200.000 Euro pro Fahrzeug für das gelieferte Chassis.

Wartungsgeschäft ist das Sahnehäubchen

Noch wichtiger ist jedoch das Folgegeschäft: Militärfahrzeuge bleiben oft über 20 Jahre im Einsatz. Wartung, Ersatzteile und Logistik sorgen damit für langfristige, margenstarke Einnahmen. Ein Geschäftsmodell, das deutlich stabiler ist als das zyklische Privatkundengeschäft.

Nachfrage läuft gerade an

Die Nachfrage steigt immer mehr an. Deutschland und die Niederlande haben gemeinsam einen Rahmenvertrag über mehr als 3.000 Fahrzeuge im Volumen von rund 1,9 Milliarden Euro abgeschlossen. Die Serienauslieferung läuft seit 2025 auf Hochtouren. Weitere NATO-Staaten zeigen ebenfalls Interesse. Analysten halten bis 2030 ein Gesamtvolumen von 5.000 bis 7.000 Einheiten für realistisch.

Mein Tipp: Mercedes verdient gut mit

In der Bewertung der Aktie von Mercedes-Benz Group wird das Militärgeschäft oft unterschätzt, da es im Konzernbericht unter "Vans" oder "Top-End-Cars" untergeht. Dennoch bewerten Profi-Investoren die langfristigen Lieferverträge bis 2030 als Qualität des Cashflows.

Der "Shadow Wolf" ist kein kurzfristiger Kurstreiber, der die Aktie morgen zweistellig steigen lässt. Aber er ist ein strategisches "Lebensversicherungspolster", das stabile Einnahmen sichert, die Dividende stützt und den Konzern für Value-Investoren besonders attraktiv macht.

Nächster Auftrag aus Großbritannien möglich

Der symbolträchtige Land Rover Defender steht vor dem Aus im britischen Militärdienst. Das traditionsreiche 4x4-Fahrzeug, von Soldaten über Jahrzehnte hinweg schlicht "Landy" genannt, soll bis spätestens 2030 schrittweise ersetzt werden. Insgesamt umfasst die Flotte rund 6.000 Fahrzeuge.

Für die Ablösung hat das britische Verteidigungsministerium ein milliardenschweres Beschaffungsprogramm aufgesetzt. Bereits der erste Auftrag für etwa 3.000 Fahrzeuge hat ein Volumen von rund 1,04 Milliarden Euro.

Zu den aussichtsreichen Bewerbern zählt Rheinmetall mit seinem "Shadow Wolf" 4x4. Konkurrenz kommt unter anderem von General Motors, dessen Tochter GM Defence gemeinsam mit BAE Systems das Infantry Squad Vehicle anbietet.

Auch General Dynamics ist im Rennen. Der Konzern, der bereits das Ajax-Schützenpanzerprogramm für die britische Armee verantwortet, bringt ebenfalls ein eigenes Angebot in den Wettbewerb ein.

Die Entscheidung über den Nachfolger des "Landy" dürfte damit nicht nur militärisch, sondern auch industriepolitisch richtungsweisend sein und signalisiert zugleich, wie stark sich der Wettbewerb im globalen Markt für leichte Militärfahrzeuge verschärft.

Sollte Rheinmetall den Zuschlag bekommen, dann dürfte sich Mercedes nicht weniger freuen. Auch wenn die Absatzzahlen von Mercedes für die ersten beiden Monate des Jahres rückläufig sind, finden Anleger um die 50 Euro einen Kurs, der für einen Einstieg geprüft werden kann.