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    Nächster Coup von Uber?

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    Uber will Blacklane: Dieser Deal könnte den Markt aufmischen

    Uber steht laut Bericht kurz vor der Übernahme von Blacklane – und könnte damit nicht nur im Luxussegment, sondern auch strategisch neu angreifen.

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    Nächster Coup von Uber? - Uber will Blacklane: Dieser Deal könnte den Markt aufmischen
    Foto: Christoph Dernbach/dpa

    Der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber plant die Übernahme des deutschen Premium-Chauffeurdienste-Startups Blacklane, wie das Manager Magazin am Dienstag unter Berufung auf Quellen berichtete. Wie Quellen aus dem Umfeld von Blacklane verrieten, dürfte das Unternehmen mit einem "oberen dreistelligen Millionenbetrag" bewertet werden. Allerdings wurde dabei nicht präzisiert, ob damit Euro oder Dollar gemeint waren.

    Der Vertrag soll kurz vor der Unterzeichnung stehen. Allerdings sind die genauen Details noch nicht bekannt. Mercedes-Benz gehört zu den Hauptaktionären von Blacklane, das 2011 gegründet wurde und in über 40 Ländern tätig ist. 

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    Blacklane sammelte im Oktober 2024 60 Millionen Euro an frischem Kapital ein, um vor allem in den USA, Europa und dem Nahen Osten zu wachsen. Für Uber hatte bisher im laufenden Jahr vor allem das Thema autonomes Fahren Priorität. Im Februar hat das Unternehmen "Uber Autonomous Solutions", ein Paket aus Infrastruktur-, Nutzer- und Flottenservices für AV-Partner, Unternehmen für autonome Fahrzeuge und Robotaxi-Technologie.

    Parallel investiert der Konzern mehr als 100 Millionen US-Dollar in Ladehubs für autonome Fahrzeuge und baut diese zunächst in US-Kernmärkten wie Bay Area, Los Angeles und Dallas aus.

    Die Aktie von Uber ist am Dienstag (14:30 Uhr, MEZ) 0,05 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 64,72 Euro.    

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

     

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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