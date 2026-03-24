Uber will Blacklane: Dieser Deal könnte den Markt aufmischen

Der Vertrag soll kurz vor der Unterzeichnung stehen. Allerdings sind die genauen Details noch nicht bekannt. Mercedes-Benz gehört zu den Hauptaktionären von Blacklane, das 2011 gegründet wurde und in über 40 Ländern tätig ist.

Der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber plant die Übernahme des deutschen Premium-Chauffeurdienste-Startups Blacklane, wie das Manager Magazin am Dienstag unter Berufung auf Quellen berichtete. Wie Quellen aus dem Umfeld von Blacklane verrieten, dürfte das Unternehmen mit einem "oberen dreistelligen Millionenbetrag" bewertet werden. Allerdings wurde dabei nicht präzisiert, ob damit Euro oder Dollar gemeint waren.

Blacklane sammelte im Oktober 2024 60 Millionen Euro an frischem Kapital ein, um vor allem in den USA, Europa und dem Nahen Osten zu wachsen. Für Uber hatte bisher im laufenden Jahr vor allem das Thema autonomes Fahren Priorität. Im Februar hat das Unternehmen "Uber Autonomous Solutions", ein Paket aus Infrastruktur-, Nutzer- und Flottenservices für AV-Partner, Unternehmen für autonome Fahrzeuge und Robotaxi-Technologie.

Parallel investiert der Konzern mehr als 100 Millionen US-Dollar in Ladehubs für autonome Fahrzeuge und baut diese zunächst in US-Kernmärkten wie Bay Area, Los Angeles und Dallas aus.

Die Aktie von Uber ist am Dienstag (14:30 Uhr, MEZ) 0,05 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 64,72 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 63,29EUR auf Tradegate (24. März 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.

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