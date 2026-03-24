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    ADAC bereitet kräftige Beitragserhöhung vor

    Bericht - ADAC bereitet kräftige Beitragserhöhung vor
    Foto: ADAC (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Die rund 22 Millionen Mitglieder des Automobilclubs ADAC müssen sich offenbar nach sechs Jahren gleichbleibender Mitgliedsbeiträge auf eine kräftige Erhöhung der Beiträge einstellen. Das geht aus internen Dokumenten hervor, über welche das Portal Business Insider berichtet.

    Der ADAC wollte demnach konkrete Zahlen auf Anfrage des Portals nicht bestätigen. Eine Sprecherin erklärte aber: "Nach sechs Jahren mit stetig steigenden Kosten, muss auch der ADAC über eine Beitragsanpassung nachdenken, um Leistungen für Mitglieder in dieser hohen Zahl und mit der gewohnten hohen Qualität zu erbringen."

    Dem Bericht zufolge sollen die Beiträge um im Schnitt 20 Prozent erhöht werden. Vor allem Premium-Mitglieder sollen demnach kräftiger zur Kasse gebeten werden. Laut der Pläne, die laut "Business Insider" auf der Hauptversammlung im Mai beschlossen werden sollen, sollen die Beiträge für Familien um bis zu 55 Euro steigen. Basis-Mitglieder zahlen für eine Person mindestens 10 Euro mehr. Die Erhöhung soll im Jahr 2027 wirksam werden.


    Verfasst von Redaktion dts
    Bericht ADAC bereitet kräftige Beitragserhöhung vor Die rund 22 Millionen Mitglieder des Automobilclubs ADAC müssen sich offenbar nach sechs Jahren gleichbleibender Mitgliedsbeiträge auf eine kräftige Erhöhung der Beiträge einstellen. Das geht aus internen …
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