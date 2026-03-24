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    Koalition einigt sich auf Nachfolger der Riester-Rente

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue staatlich geförderte Altersvorsorge beschlossen
    • 50 Cent bis 30 € und 25 Cent bis 150 € Grundzulage
    • Kinderzuschlag 300 € ab 25 € Sparrate, Verträge ab 2027
    Koalition einigt sich auf Nachfolger der Riester-Rente
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD haben sich auf Details für eine neue staatlich geförderte private Altersvorsorge geeinigt. Für Menschen, die nur wenig ansparen können, soll es höhere Zuschüsse geben als bisher geplant. Außerdem sollen auch Selbstständige eine Förderung erhalten können. Das teilten Finanzpolitiker beider Fraktionen in Berlin mit.

    Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte einen ersten Reformentwurf vorgelegt, im Bundestag gab es daran noch einige Änderungen. So soll bei einem monatlichen Ansparbetrag bis zu 30 Euro eine Grundzulage von 50 Cent pro angespartem Euro gezahlt werden. Für höhere Sparbeträge bis 150 Euro sind 25 Cent Grundzulage vorgesehen. Schon ab einem monatlichen Sparbetrag von 25 Euro soll es den vollen Kinderzuschlag von 300 Euro pro Kind und Jahr geben.

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    Bereits am Donnerstag soll das Gesetz im Bundestag beschlossen werden. Ab Januar 2027 soll man die neuen Vorsorge-Verträge dann abschließen können./tam/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 347 auf Tradegate (24. März 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -3,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 134,39 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -6,61 %/+44,83 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen jüngster Aktienrückkäufe (6.246.155 Stück, überwiegend bei ~25–24,8 EUR) auf Kurs und Bewertung, Zweifel, ob das Management Rückkäufe für Boni nutzt, Sorgen um Dividenden, Verwässerung oder Kapitalerhöhungen, Erwartungen einer möglichen -50%-Korrektur (~17,50 EUR), Governance‑Änderung (Hoops in Vorstand) und rechtliche Risiken (Cum‑Cum‑Vorwürfe).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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