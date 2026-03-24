Koalition einigt sich auf Nachfolger der Riester-Rente

In der Größe liegt die Stärke

Bereits am Donnerstag soll das Gesetz im Bundestag beschlossen werden. Ab Januar 2027 soll man die neuen Vorsorge-Verträge dann abschließen können./tam/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 347 auf Tradegate (24. März 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -3,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 134,39 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -6,61 %/+44,83 % bedeutet.