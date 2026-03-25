Meme-Aktie
GameStop: Gewinn top, Umsatz flop! Was macht die Aktie?
Der Meme-Aktien-Liebling GameStop hat seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. So schnitt die US-amerikanische Videospielkette ab.
- Q4-Umsatz um 14 Prozent auf 1,10 Mrd USD gesunken
- Fiskaljahr 2025 Gewinn je Aktie 1,45 USD deutlich
- Fokus jetzt auf Sammelkarten und Sammlerstücke
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Die US-amerikanische Videospielkette GameStop gab einen Umsatzrückgang von 14 Prozent im vierten Geschäftsquartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr bekannt. In den drei Monaten bis zum 31. Januar 2026 setzte das Unternehmen lediglich 1,10 Milliarden US-Dollar um, im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,28 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zudem mit 1,37 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Unter dem Strich stand im vierten Geschäftsquartal 2025 ein Gewinn von 127,9 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es 131,1 Millionen US-Dollar.
Im gesamten Fiskaljahr 2025 verdiente GameStop 1,45 US-Dollar je Aktie beziehungsweise 418,4 Millionen US-Dollar. Das ist deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, als es nur 0,33 US-Dollar je Aktie beziehungsweise 131,3 Millionen US-Dollar waren.
Der Umsatz im Fiskaljahr 2025 belief sich auf 3,630 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 3,823 Milliarden US-Dollar.
Im vorböslichen Handel an der Nasdaq gab die GameStop-Aktie leicht nach und fiel um 0,22 Prozent auf 22,76 US-Dollar.
In einer Mitteilung vom Dienstag gab GameStop bekannt, dass es eine Vereinbarung über den möglichen Verkauf seines Geschäftsbetriebs in Frankreich an einen Käufer unterzeichnet habe.
Laut dem CEO Ryan Cohen habe GameStop seine Strategie zudem von der Fokussierung auf Hard- und Software zu einem "erheblichen" Schwerpunkt auf Sammelkarten und Sammlerstücke verlagert.
Tatsächlich verzeichnete GameStop im vierten Quartal einen Rückgang des Umsatzes mit Hardware und Zubehör, zu dem unter anderem neue und gebrauchte Videospiele gehören, auf 535,6 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag dieser Wert noch bei 725,8 Millionen US-Dollar.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 19,72EUR auf Tradegate (25. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.