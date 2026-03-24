Nach Crash bei Gold & Silber: Jetzt Mega-Chancen bei diesen Rohstoffen

Auch wenn am Montag der TACO-Trade wieder an Fahrt aufnahm, da US-Präsident Donald Trump von "guten Gesprächen mit dem Iran berichtete", so scheint dem Auftrieb in diesem Jahr die Luft auszugehen.

Gold befindet sich technisch im Bärenmarkt. Seit dem All-Time-High bewegt sich das glänzende Edelmetall mit über 20 Prozent im Minus.

Ein ähnliches Muster lässt sich bei dem kleinen Bruder Silber beobachten. Auch Silber konsolidiert derzeit, wobei der Preis eine Bodenbildung sucht.

Die Anleger hatten noch zu Beginn des Jahres vermutet, dass sich ob der geopolitischen Drohkulisse den beiden Edelmetalle automatisch Gewinne zuwachsen müssten. Aber nicht erst seit dem Iran-Krieg, teurer Energie und gefürchteter Inflation, ist aus diesem Szenario ein Luftschloss geworden.

Max Gross (links) und Krischan Orth Eigentlich müssten die Aussichten auf eine erhöhte Inflation Silber helfen: Aber der US-Dollar hat an Stärke gewonnen: die Geschichte vom sicheren Hafen fü Gold und Silber ist vom Winde verweht.

Seit dem Iran-Krieg rückt aber nicht nur Rohöl in den Fokus der Anleger. Auch die sogenannten Soft Commodities, Kaffee, Kakao und Orangensaft, könnten im Zuge der Krise vor der nächsten Preiswelle stehen: Und das ist Thema in unserem Podcast Börse, Baby!

In dieser Folge spricht Krischan Orth mit Max Gross über die drei großen Preistreiber bei den Soft Commodities: steigende Energiekosten, teurere Düngemittel und die wachsende Gefahr eines El Niño. Was bedeutet das für Verbraucher, Supermarktpreise und Anleger? Und wie lässt sich auf Agrarrohstoffe überhaupt setzen?

Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf: