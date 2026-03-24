ServiceNow Aktie mit Kurssturz - 24.03.2026

Die ServiceNow Aktie notiert aktuell bei 91,66€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,23 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,05 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,04 %, geht es heute bei der ServiceNow Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

ServiceNow ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im IT Service Management. Mit Kernprodukten wie ITSM, ITOM und ITBM bietet es umfassende Lösungen für Unternehmen. Es konkurriert mit Salesforce, Atlassian und BMC Software, hebt sich jedoch durch benutzerfreundliche Plattformen und Integrationsmöglichkeiten ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten ServiceNow Aktionäre einen Verlust von -26,55 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die ServiceNow Aktie damit um -8,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ServiceNow eine negative Entwicklung von -27,44 % erlebt.

ServiceNow Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,96 % 1 Monat +11,50 % 3 Monate -26,55 % 1 Jahr -37,76 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,81 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,37 %. IBM notiert im Minus, mit -2,81 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,35 %. Oracle verliert -2,63 %

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.