Heute am 24.03.2026: Kontron Aktie im Blickpunkt

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von -3,09 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute bei der Kontron Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Kontron Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -14,64 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,56 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kontron eine negative Entwicklung von -15,61 % erlebt.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,04 % 1 Monat -14,56 % 3 Monate -14,64 % 1 Jahr -25,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Kontron. Der Kursverlauf wird teils dem Marktumfeld, teils verfehlten Prognosen zugeschrieben, während einige die fundamentale Stärke betonen. Diskutiert wird eine mögliche 2026-Prognose: Umsatz um ca. 1,8 Mrd EUR, EBITDA 225–240 Mio EUR; viele halten die Bewertung trotz potenzieller Stärke für zu günstig, falls Zahlen und Ausblick überzeugen. Warten auf die nächsten Quartalszahlen und den Ausblick.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,20 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Honeywell International, Emerson Electric und Co.

Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Emerson Electric notiert im Minus, mit -0,38 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,39 %. Schneider Electric verliert -2,70 % Siemens notiert im Minus, mit -2,63 %.

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Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.