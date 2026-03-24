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    MongoDB Registered (A) Aktie fällt auf 235,30€ - 24.03.2026

    Am 24.03.2026 ist die MongoDB Registered (A) Aktie, bisher, um -0,34 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MongoDB Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - MongoDB Registered (A) Aktie fällt auf 235,30€ - 24.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

    MongoDB Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die MongoDB Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -0,34 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,52 %, geht es heute bei der MongoDB Registered (A) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von MongoDB Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -36,22 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MongoDB Registered (A) Aktie damit um +3,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei MongoDB Registered (A) auf -33,49 %.

    MongoDB Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,02 %
    1 Monat -10,75 %
    3 Monate -36,22 %
    1 Jahr +30,78 %

    Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

    Es gibt 80 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,94 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von MongoDB Registered (A)

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,41 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,44 %. Oracle notiert im Minus, mit -2,91 %. Snowflake Registered (A) verliert -2,47 %

    MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MongoDB Registered (A)

    -4,53 %
    -1,42 %
    -14,60 %
    -38,97 %
    +25,14 %
    +11,26 %
    -13,27 %
    +760,40 %
    ISIN:US60937P1066WKN:A2DYB1



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