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    DeFi Technologies gibt Update zum Zeitplan der jährlichen Einreichungen

    DeFi Technologies gibt Update zum Zeitplan der jährlichen Einreichungen
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    TORONTO, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass sich die Einreichung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Analyse des Managements sowie der zugehörigen CEO- und CFO-Zertifizierungen für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr verzögern könnte (zusammen die "Jahresberichte").

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    Die potenzielle Verzögerung bezieht sich ausschließlich auf den möglichen Zeitpunkt des Erhalts eines SOC-2-Berichts vom Typ 2 von einer wesentlichen dritten Gegenpartei, der für die Prüfungsverfahren des Unternehmens relevant ist. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat das Unternehmen noch nicht festgestellt, ob der Bericht rechtzeitig eingehen wird, um den Abschluss des Prüfungsverfahrens bis zur Einreichungsfrist am 31. März 2026 zu unterstützen.

    Wenn der SOC-2-Typ-2-Bericht bis zum 31. März 2026 eingeht, geht das Unternehmen derzeit davon aus, dass es seine Prüfungsverfahren abschließen und die Jahresberichte fristgerecht einreichen kann.

    Sollte der Bericht nicht bis zum 31. März 2026 eingehen, beabsichtigt die Geschäftsführung, zusätzliche Prüfungsverfahren durchzuführen, die mit erheblichen Mehrkosten verbunden sein können, um den Abschluss der Prüfung und die Einreichung der Jahresberichte so schnell wie möglich zu unterstützen.

    Das Unternehmen betont, dass die mögliche Verzögerung in keinem Zusammenhang mit Meinungsverschiedenheiten mit seinen Wirtschaftsprüfern, Problemen mit den Jahresabschlüssen des Unternehmens oder festgestellten Schwachstellen in den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung des Unternehmens steht. Abgesehen von der möglichen Verzögerung beim Erhalt des SOC-2-Typ-2-Berichts von der dritten Gegenpartei dürfte das Auditverfahren ansonsten planmäßig abgeschlossen werden.

    Im Zusammenhang mit der möglichen Verzögerung und Nichterfüllung der jährlichen Einreichungen hat das Unternehmen bei der Ontario Securities Commission (der „OSC") als Hauptregulierungsbehörde einen Antrag auf Genehmigung sog. Management Cease Trade Orders („MCTO") gemäß der National Policy 12-203 - Management Cease Trade Orders („NP 12-203") gestellt. Wird der MCTO gewährt, so verbietet er den direkten oder indirekten Handel mit Wertpapieren des Unternehmens durch bestimmte Insider des Unternehmens, beschränkt aber nicht den Handel durch andere Parteien. Im Falle einer möglichen Verzögerung und eines Ausfalls wird das Unternehmen bis zum Abschluss der jährlichen Einreichungen die in NP 12-203 dargelegten alternativen Informationsrichtlinien einhalten und u. a. zweiwöchentliche Berichte über den Zahlungsausfallsstatus (Default Status Reports) in Form von weiteren Pressemitteilungen veröffentlichen.

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