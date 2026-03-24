Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie sackt ab - 24.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -8,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 63,20€, mit einem Minus von -8,27 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Estée Lauder Companies ist ein führendes Kosmetikunternehmen mit einem breiten Portfolio an Premium-Marken. Es ist bekannt für seine Innovationskraft und starke Marktpräsenz. Hauptkonkurrenten sind L'Oréal und Shiseido. Einzigartig ist die Markenvielfalt und globale Reichweite.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -31,58 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -19,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Estee Lauder Companies Registered (A) -29,82 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,66 % geändert.

Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,12 % 1 Monat -34,72 % 3 Monate -31,58 % 1 Jahr +11,31 %

Informationen zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie

Es gibt 247 Mio. Estee Lauder Companies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,67 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Procter & Gamble und Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,33 %. Procter & Gamble notiert im Plus, mit +0,19 %. L'Oreal notiert im Plus, mit +0,09 %.

Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.