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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 24.03.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Nagarro meldet 2025 operativen Gewinnrückgang
    • Revolut gewinnt in Deutschland über 800.000 Kunden
    • Koalition einigt sich auf Nachfolger der Riester-Rente
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 24.03.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro verdient 2025 operativ weniger

    MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im vergangenen Geschäftsjahr operativ einen Gewinnrückgang verbucht. Den Umsatz konnte das Unternehmen hingegen steigern, wie der IT-Dienstleister am Dienstag bei Vorlage von vorläufigen Zahlen für das Jahr 2025 überraschend mitteilte. Im laufenden Jahr will das Unternehmen bei einem leichten Umsatzplus wieder profitabler werden.

    ROUNDUP: Drägerwerk erhöht erneut Dividenden - Verteidigungsgeschäft

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    LÜBECK - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk will erneut an seine Aktionäre höhere Dividenden zahlen. Der Hauptversammlung werde für 2025 eine Ausschüttung von 2,21 Euro je Stammaktie und von 2,27 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Lübeck bei der Vorlage endgültiger Jahresergebnisse mit. 2024 hatten die Dividenden noch 1,97 Euro für die Stämme und 2,03 Euro für die Vorzüge betragen. Drägerwerk hatte bereits Mitte Januar Umsatz- und operative Gewinnzahlen für das vergangene Jahr sowie einen Ausblick für 2026 vorgelegt. Die Aktie legte zuletzt um 0,4 Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel summiert sich das Kursplus auf rund 28 Prozent.

    ROUNDUP: Indus erwartet moderates Wachstum - Dividende angehoben

    BERGISCH-GLADBACH - Die Beteiligungsfirma Indus Holding rechnet im laufenden Jahr wegen einer besseren Auftragslage mit einem "moderaten" Wachstum. "Auch wenn die Rahmenbedingungen uns nicht euphorisch werden lassen, sind wir zuversichtlich", sagte Unternehmenschef Johannes Schmidt laut Mitteilung am Dienstag zur Vorlage des Geschäftsberichts für 2025.

    Koalition einigt sich auf Nachfolger der Riester-Rente

    BERLIN - Union und SPD haben sich auf Details für eine neue staatlich geförderte private Altersvorsorge geeinigt. Für Menschen, die nur wenig ansparen können, soll es höhere Zuschüsse geben als bisher geplant. Außerdem sollen auch Selbstständige eine Förderung erhalten können. Das teilten Finanzpolitiker beider Fraktionen in Berlin mit.

    Tarifgespräche für Chemiebranche gehen in heiße Phase

    BAD BREISIG - Schwierige Gespräche in Zeiten des Iran-Kriegs: In den bundesweiten Tarifverhandlungen für rund 585.000 Beschäftigte der Chemie- und Pharmaindustrie hat die dritte Runde begonnen. Die Branchengewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC ringen im rheinland-pfälzischen Bad Breisig um Gehaltszuwächse und Jobsicherung inmitten der Konjunkturflaute. Die Verhandlungen sind bis Mittwoch angesetzt.

    Digitalbank Revolut wächst in Deutschland

    LONDON - Die Digitalbank Revolut kommt auf dem umkämpften deutschen Bankenmarkt voran. In Deutschland habe die Bank das stärkste Jahr seit ihrem Markteintritt mit mehr als 800.000 neuen Kunden verzeichnet, teilte sie bei der Bilanzvorlage in London mit. Damit habe Revolut hierzulande nun rund drei Millionen Kunden.

    EU-Automarkt mit leichtem Plus im Februar

    BRÜSSEL - Der Automarkt in der EU ist im Februar leicht gewachsen. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat stiegen die Neuzulassungen von Pkw um 1,4 Prozent auf 865.437 Autos, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den ersten beiden Monaten ergab sich aber ein Minus von 1,2 Prozent auf 1,665 Millionen Autos. Der Anteil vollelektrisch angetriebener Autos zog seit Jahresbeginn von 15,2 auf 18,8 Prozent an.

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    Weitere Meldungen

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    -TKMS will Wartungszentrum für U-Boote in Singapur
    -ROUNDUP: Reemtsma schließt Werk Langenhagen - 600 Jobs fallen weg -Erotik-Milliardär hinter Online-Plattform OnlyFans gestorben -Lufthansa-Airlines fliegen bis Herbst nicht nach Nahost -Rekordgewinn bei HUK-Coburg - Autoversicherung wird teurer°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 91,50 auf Tradegate (24. März 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um +0,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 765,18 Mio..

    INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR.




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