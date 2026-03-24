Homerun nimmt den Geschäftsbetrieb auf: Die kommerzielle Validierung ist da

Es gibt Momente, in denen sich ein aufstrebendes Industrieunternehmen allmählich zu einer kommerziellen Realität verdichtet. Für Homerun Resources Inc. könnte dies einer dieser Momente sein.

Mit der Unterzeichnung des ersten verbindlichen kommerziellen Verkaufsvertrags für Industriesand mit hoher Reinheit aus dem Santa Maria Eterna Distrikt in Bahia, Brasilien, hat Homerun einen Meilenstein erreicht, auf den Investoren im Rohstoffsektor oft jahrelang warten, wenn sie ihn überhaupt jemals erleben.

Das Unternehmen ist über Vision, über Planung und über Markterwartungen hinaus zu etwas weitaus Überzeugenderem vorgedrungen: Kommerzielle Validierung.

Für die Aktionäre ist dieser Wandel von Bedeutung.

Im Junior-Rohstoffsektor gibt es vielversprechende Projekte überall. Kommerzielle Traktion dagegen nicht. Märkte mögen Explorationserfolge, strategische Positionierung und überzeugende Narrative eine Zeit lang honorieren, doch die wirklichen Wendepunkte treten meist dann ein, wenn ein Unternehmen beginnt zu zeigen, dass es für sein Produkt einen Käufer gibt, dass sein Markt Substanz hat und dass sein Geschäftsmodell in der realen Welt zu funktionieren beginnt.

Genau deshalb verdient Homeruns heute bekanntgegebener verbindlicher 12-Monats-Vertriebsvertrag mit Cristal Sand Group Ltda. besondere Aufmerksamkeit.

Die Vereinbarung sichert Homeruns erste kommerzielle Verkäufe von hochreinem Industriesand aus Santa Maria Eterna in den brasilianischen Luxusbaumarkt und schafft den ersten Baustein eines deutlich breiter angelegten industriellen Vertriebsnetzes, das daraus entstehen könnte.

Mehr als nur ein erster Vertrag

Die Bedeutung dieser Vereinbarung geht weit über die anfänglich zu liefernden Tonnen hinaus.

Erstverträge sind oft deshalb so wichtig, weil sie die Produkt-Markt-Passung validieren. Sie zeigen, dass eine Gegenpartei das Material geprüft, die Chance bewertet und die Entscheidung getroffen hat, sich zu binden.

Im Fall von Homerun übernimmt Cristal Sand nicht nur die Exklusivität innerhalb eines klar definierten Marktsegments, sondern verpflichtet sich auch zu Investitionen in Marketing- und Vertriebsaktivitäten mit dem Ziel, Homeruns hochreinen Industriesand als Premiumprodukt für hochwertige Bauanwendungen zu positionieren.

Eine solche Verpflichtung ist von Bedeutung. Sie deutet auf einen Partner hin, der mehr sieht als nur kurzfristigen transaktionalen Wert, und spiegelt Vertrauen in das Material, Zuversicht in den adressierbaren Markt und die Absicht wider, rund um das Produkt kommerzielle Dynamik aufzubauen.

Für Investoren ist das ein äußerst relevanter Unterschied. Dadurch beginnt sich Santa Maria Eterna nicht mehr nur als Lagerstätte mit starken geologischen Eigenschaften darzustellen, sondern als Fundament einer kommerziell aktiven industriellen Plattform, die in der Lage ist, wiederkehrende Nachfrage zu erzeugen.

Kommerzieller Nachweis

Jedes aufstrebende Industrieunternehmen erreicht irgendwann den Punkt, an dem der Markt eine einfache Frage beantworten muss:

Ist das Produkt so begehrt, dass jemand bereit ist, dafür zu unterschreiben?

Homerun hat darauf nun eine Antwort.

Mit dieser verbindlichen Vertriebsvereinbarung wird der Markt nicht länger gebeten, sich nur vorzustellen, dass Silica aus Santa Maria Eterna kommerzielles Interesse wecken könnte.

Ein Partner ist vorgetreten und hat sich dazu verpflichtet, dabei zu helfen, dieses Produkt in einen Premium-Endmarkt zu bringen. Das ist ein kraftvoller Wandel im Narrativ.

Kommerzielle Meilensteine dieser Art verringern Unsicherheit in einer Weise, wie technische Reports und Unternehmenspräsentationen es nicht können. Sie tragen dazu bei, die Lücke zwischen dem, was ein Management-Team für möglich hält, und dem, was Kunden in einem realen Marktumfeld tatsächlich zu unterstützen bereit sind, zu verkleinern.

Dieser De-Risking-Prozess kann anfangs schrittweise verlaufen, doch sobald er einsetzt, verändert er häufig die Art und Weise, wie Investoren das zugrunde liegende Asset, seine Skalierbarkeit und sein breiteres Marktpotenzial bewerten.

In diesem Sinne könnte die heutige Mitteilung den ersten echten Beleg dafür darstellen, dass Santa Maria Eterna beginnt, nicht nur als strategische Ressource, sondern auch als marktfähiges Industriematerial mit klarer kommerzieller Relevanz und wachsender Sichtbarkeit im Markt an Zugkraft zu gewinnen.

Brian Leeners, CEO von Homerun, brachte die Bedeutung der Vereinbarung in ebenso klaren Worten auf den Punkt:

„Die heutige Vereinbarung ist ein Wendepunkt für Homerun und unsere Aktionäre. Es ist unser erster verbindlicher Verkaufsvertrag für Santa Maria Eterna und bedeutet faktisch, dass unsere industrielle Silicasand-Plattform nun "Open for Business" ist. Es waren viele operative Schritte und Leistungen erforderlich, um diesen Punkt in unserer Geschäftsstrategie zu erreichen: Daher ein großes Lob an das Homerun-Team und insbesondere an Joel Ferari, unseren VP of Business Development. Wir sehen diesen ersten Vertrag als die Spitze des Eisbergs im Hinblick auf die breitere Nachfrage, die wir im brasilianischen Markt für hochreinen industriellen Silicasand beobachten. Unser Fokus liegt auf einer fehlerfreien Umsetzung mit Cristal Sand sowie darauf, die wachsende Pipeline aus eingehendem Interesse und RFPs in zusätzliche langfristige kommerzielle Marketing-, Vertriebs- und Verkaufsbeziehungen für industriellen Silicasand umzuwandeln.“ Brian Leeners in der heutigen Pressemitteilung.

Leeners Bezug auf einen „Wendepunkt“, auf das „Open for Business“-Signal und auf die „Spitze des Eisbergs“ ist für Investoren besonders wichtig.

Dadurch erscheint dieser erste Vertrag nicht als isolierter Erfolg, sondern als Beginn eines breiter angelegten kommerziellen Rollouts, der mit fortschreitender Umsetzung, wachsender Marktbekanntheit und der Umwandlung zusätzlichen Kundeninteresses in langfristige Geschäftsbeziehungen über mehrere industrielle Absatzkanäle hinweg an Dynamik gewinnen könnte.



Der Maßstab und die visuelle Reinheit von Santa Maria Eterna bringen Homeruns kommerzielles Wertversprechen noch klarer zum Ausdruck. Was Investoren hier sehen, ist nicht nur ein vielversprechendes Industriemineral-Asset, sondern das physische Fundament eines Geschäfts, das begonnen hat, Ressourcenqualität in Marktakzeptanz zu verwandeln. Mit dem ersten verbindlichen Verkaufsvertrag gewinnt dieses Bild zusätzlich an Aussagekraft. Als Erinnerung daran, dass kommerzielle Traktion aus einer realen, groß dimensionierten Silicaplattform entsteht, die darauf ausgelegt ist, eine wachsende industrielle Nachfrage zu bedienen.

Ein Markteintritt im Premiumsegment

Auch der Markt, in den Homerun eintritt, ist von strategischer Bedeutung.

Der brasilianische Luxusbaumarkt bietet einen attraktiven ersten Vertriebskanal, weil Premium-Endmärkte in der Regel größeren Wert auf Beständigkeit, Erscheinungsbild, Reinheit und Positionierung legen.

Gerade diese Merkmale können besonders wichtig sein, wenn ein Material nicht sofort zu Rohstoffkonditionen konkurrieren, sondern zunächst eine Präsenz im Premiumsegment aufbauen soll.

Mit dem Eintritt über ein klar definiertes, höherwertiges Marktsegment legen Homerun und Cristal Sand von Anfang an das Fundament für ein differenziertes kommerzielles Profil. Das ist wichtig, weil eine starke frühe Positionierung die spätere breitere Marktdurchdringung unterstützen kann, insbesondere dann, wenn Produktqualität und Lieferausführung die Erwartungen erfüllen.

Es geht hier nicht einfach nur darum, Sand abzubauen. Es geht darum, Marke, Vertrauen und kommerzielle Glaubwürdigkeit in einem ersten Markt aufzubauen, der als Sprungbrett in weitere industrielle Absatzkanäle dienen kann.

Evandro Otto, Commercial Director von Cristal Sand, formulierte die Partnerschaft in ähnlich strategischen Worten:

„Für Cristal Sand bedeutet diese Vereinbarung weit mehr als Wachstum. Sie ist die Konsolidierung einer Position im Luxussegment, hebt das Niveau der Leistungserbringung an und erweitert die Fähigkeit, zunehmend anspruchsvolle Projekte zu bedienen. Wir sind sehr glücklich über diese Partnerschaft. Sie ist ein wichtiger Schritt, der unsere Vision für die Zukunft und das Bekenntnis bekräftigt, dem Sektor stets den höchsten Standard zu bieten.“ Evandro Otto, Commercial Director von Cristal Sand, in der heutigen Pressemitteilung.

Homeruns Unternehmens-Zeitleiste zeigt den stetigen Aufbau einer industriellen Plattform, die mit Zielstrebigkeit, Disziplin und langfristiger Vision entwickelt wurde. Was mit der Sicherung hochreiner Silica-Assets in Brasilien begann, hat sich über den sorgfältigen Ausbau von Infrastruktur, Logistik und Marktzugang weiterentwickelt, wobei jeder Schritt das Fundament für Skalierung gestärkt hat. Der erste verbindliche Verkaufsvertrag für industriellen Silicasand aus Santa Maria Eterna verleiht diesem Weg nun eine neue Bedeutung und signalisiert, dass Jahre der Planung und Umsetzung beginnen, sichtbar kommerzielle Form anzunehmen.

Blaupause für die skalierbare Umsetzung

Einer der wichtigsten Aspekte der Pressemitteilung liegt darin, was sie über Homeruns bevorzugten Weg in den Markt offenbart.

Das Management hat deutlich gemacht, dass das im Rahmen dieses Vertriebsvertrags umgesetzte Marketing- und Vertriebsmodell der bevorzugte Ansatz des Unternehmens für den Aufbau eines B2B-Netzwerks für den Verkauf von industriellem Silicasand ist.

Dieser Punkt sollte nicht übersehen werden. Er bedeutet, dass die Vereinbarung mit Cristal Sand nicht bloß eine einmalige Transaktion ist. Sie beginnt vielmehr, wie eine Blaupause auszusehen.

Das ist ein entscheidender Unterschied, weil Märkte einem kommerziellen Modell, das wiederholbar erscheint, in der Regel deutlich mehr Wert beimessen als einem, das isoliert wirkt. Ein einzelner Vertrag kann ermutigend sein. Ein Vertrag, der beginnt, eine breiter angelegte Go-to-Market-Strategie zu validieren, kann transformativ sein.

Wenn Homerun gemeinsam mit Cristal Sand erfolgreich liefert, Verlässlichkeit in der Versorgung beweist und diesen Erfolg in zusätzliche Marketing-, Vertriebs- und Verkaufsbeziehungen umwandelt, dann könnte diese erste Vereinbarung letztlich als der Auftakt zu einem deutlich größeren kommerziellen Rollout gesehen werden.

Die Pipeline hinter der Schlagzeile

Ein weiteres ermutigendes Signal ist, dass dieser Vertrag offenbar nicht für sich allein steht.

Nach Angaben des Unternehmens erhält Homerun weiterhin beträchtliches eingehendes Interesse sowie Anfragen für Angebote von weiteren potenziellen Kunden, die Silica aus Santa Maria Eterna für eine Reihe industrieller Anwendungen prüfen.

Das ist wichtig, weil es darauf hindeutet, dass die sichtbare Ankündigung womöglich nur die vorderste Spitze einer tiefergehenden kommerziellen Pipeline darstellt.

Für Investoren ergibt sich daraus ein überzeugendes Bild. Der erste Vertrag ist nun unterzeichnet. Dahinter scheint sich ein breiteres Feld potenzieller Nachfrage zu formen. Eine erfolgreiche Umsetzung des ersten Vertrags könnte daher einen verstärkenden Effekt haben, das Vertrauen bestehender und künftiger Gegenparteien stärken und zugleich dabei helfen, Interesse in zusätzliche Vereinbarungen umzuwandeln.

Genau so beginnt sich kommerzielle Dynamik häufig in der Frühphase einer neuen industriellen Plattform aufzubauen.

Mehr als nur eine Sand-Story

Was diese Entwicklung besonders interessant macht: Homerun versucht nicht, ein enges Narrativ rund um ein einzelnes Asset aufzubauen. Die breiter angelegte Strategie von Homerun umfasst 4 fokussierte Vertikalen: Silica, Solar, Langzeit-Energiespeicherung und Energielösungen.

Im Zentrum dieser Strategie steht eine hochreine, eisenarme Silica-Ressource in Bahia, die als Grundlage für eine vertikal integrierte Produktionsplattform für saubere Energietechnologien dienen soll.

Aus dieser Perspektive betrachtet hat dieser erste verbindliche kommerzielle Verkaufsvertrag eine strategische Bedeutung, die weit über kurzfristige Produktlieferungen hinausgeht. Hochreine Silica steht im Zentrum einer Reihe kritischer industrieller und sauberer Energieanwendungen, darunter Premium-Solarglas und fortschrittliche Energiematerialien.

Zu Homeruns langfristiger Ambition gehört die Entwicklung der ersten dedizierten Solarglasfabrik Lateinamerikas mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag sowie die Kommerzialisierung von antimonfreiem Solarglas für Photovoltaikleistung der nächsten Generation.

Dadurch erhält die Vereinbarung mit Cristal Sand eine zweite Bedeutungsebene. Sie validiert nicht nur ein Produkt. Sie beginnt auch, die kommerzielle Relevanz der zugrunde liegenden Ressource zu validieren, auf der Homeruns breitere industrielle Vision aufbaut.

Für den Markt ist das von Bedeutung. Nahfristiges Umsatzpotenzial in Verbindung mit langfristiger vertikaler Integration kann eine kraftvolle Kombination sein, sobald die Umsetzung beginnt, mit der Strategie in Einklang zu kommen.

Ein großer Schritt beim De-Risking

An den Kapitalmärkten sind echte Wendepunkte oft jene, die Unsicherheit verringern. Dies scheint einer dieser Momente zu sein.

Es zeigt, dass Homerun den Übergang von der Projektentwicklung hin zu echtem kommerziellem Engagement schaffen kann. Es bestätigt, dass zumindest ein Marktsegment bereit ist, sich im Rahmen einer verbindlichen kommerziellen Vereinbarung auf Produkt aus Santa Maria Eterna einzulassen. Es stützt die bevorzugte Go-to-Market-Strategie des Managements und eröffnet die Möglichkeit, dass weitere kommerzielle Beziehungen folgen könnten.

Am wichtigsten ist jedoch: Es verändert die Diskussion. Der Markt blickt nicht länger nur darauf, was Homerun besitzt. Er beginnt vielmehr darauf zu schauen, was Homerun möglicherweise verkaufen kann, wie schnell das Unternehmen skalieren kann und ob Santa Maria Eterna zum Grundpfeiler einer breiter angelegten industriellen Wachstumsplattform werden kann. Das ist eine weitaus interessantere Ausgangslage für jedes aufstrebende Industrieunternehmen.

Fazit

Für Homerun könnte sich diese Vereinbarung mit Cristal Sand als einer der wichtigsten Meilensteine in der bisherigen Entwicklung des Unternehmens erweisen.

Es ist der erste verbindliche kommerzielle Verkaufsvertrag für industriellen Silicasand aus Santa Maria Eterna. Er öffnet die Tür zur Umsatzgenerierung. Er validiert Nachfrage in einem realen Markt. Er schafft einen praktischen Rahmen für künftiges B2B-Wachstum und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem zusätzliches eingehendes kommerzielles Interesse offenbar stetig zunimmt.

Im Junior-Rohstoffsektor warten Investoren oft Jahre auf den Moment, in dem ein Projekt weniger wie ein Konzept und mehr wie ein echtes Geschäft zu wirken beginnt.

Homerun könnte nun in genau diese Phase eintreten.

Santa Maria Eterna trug schon lange strategisches Potenzial in sich. Mit dieser Vereinbarung beginnt sich nun etwas zu zeigen, das der Markt noch höher bewertet: Nachhaltige kommerzielle Traktion, sichtbare Dynamik, wachsende strategische Relevanz und zunehmendes Marktvertrauen.

Und sobald eine Plattform beginnt zu zeigen, dass sie geschäftsbereit ist, stellen Investoren meist die nächste naheliegende Frage: Wer könnte der Nächste sein?

Manchmal lässt sich die stärkste Investmentthese in einer einzigen Handfläche halten. Diese hochreine Silica-Probe verkörpert das, was Homerun in Santa Maria Eterna aufbaut: Eine Ressource mit der Qualität, der Größenordnung und der strategischen Relevanz, um eine deutlich größere industrielle Vision zu tragen. Mit dem nun gesicherten ersten verbindlichen Verkaufsvertrag beginnt diese Vision, echte kommerzielle Form anzunehmen.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 75.551.618

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,86 CAD (24.03.2026)

Marktkapitalisierung: 65 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,52 EUR (24.03.2026)

Marktkapitalisierung: 39 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Homerun Resources Inc. („Homerun“) weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Die Leser werden auf die öffentlichen Einreichungen von Homerun verwiesen, in denen eine umfassendere Darstellung solcher Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese sind über die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegten Dokumente zugänglich. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein großer Teil dieses Berichts besteht aus Prognoseaussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Bericht gehören Erwartungen hinsichtlich der kommerziellen, strategischen und marktbezogenen Auswirkungen des verbindlichen Vertriebsvertrags von Homerun mit der Cristal Sand Group Ltda., einschließlich der Annahme, dass diese Vereinbarung die Aufnahme von Lieferungen von industriellem Silicasand aus dem Santa Maria Eterna (“SME”) Silica Sand District unterstützen, zur kurzfristigen Umsatzgenerierung beitragen und das bevorzugte Go-to-Market-Modell des Unternehmens für den Verkauf von industriellem Silicasand in Brasilien validieren könnte. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen auch Erwartungen hinsichtlich Marktentwicklung und Marktdurchdringung, einschließlich der Annahme, dass Cristal Sand Homeruns hochreinen industriellen Silicasand erfolgreich im brasilianischen Luxusbaumarkt vermarkten und positionieren könnte, dass die Kundenakzeptanz im Laufe der Zeit steigen könnte und dass sich die ursprünglich vertraglich vereinbarten Volumina mit der Entwicklung der Geschäftsbeziehung und des Endmarkts ausweiten könnten. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Erwartungen hinsichtlich eines breiteren kommerziellen Rollouts, einschließlich der Annahme, dass der erste verbindliche Verkaufsvertrag den Beginn eines größeren B2B-Vertriebsnetzes markieren könnte, dass zusätzliches eingehendes Interesse und Anfragen für Angebote in weitere Marketing-, Vertriebs- oder Verkaufsbeziehungen umgewandelt werden könnten und dass das Unternehmen ein wiederholbares und skalierbares Modell für die Kommerzialisierung von industriellem Silicasand über mehrere Marktsegmente und industrielle Absatzkanäle hinweg etablieren könnte. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Erwartungen hinsichtlich der strategischen Relevanz der SME-Silica, einschließlich der Annahme, dass Silica aus dem Santa Maria Eterna District weiterhin ihre kommerzielle Eignung für Premium-Bauanwendungen unter Beweis stellen und im Laufe der Zeit weitere industrielle Nachfragesegmente sowie nachgelagerte Anwendungsfelder unterstützen könnte. Solche Aussagen beinhalten die Annahme, dass die Silica des Unternehmens die Qualität, Reinheit, Konsistenz und logistische Verfügbarkeit aufrechterhalten könnte, die erforderlich sind, um gegenwärtige und zukünftige Kundenanforderungen zu erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen außerdem Erwartungen hinsichtlich Umsetzung und Entwicklung, einschließlich der Annahme, dass Homerun in der Lage sein könnte, unter der Vereinbarung mit Cristal Sand erfolgreich zu liefern, Qualitätsstandards einzuhalten, die Logistik zu steuern, Kundenspezifikationen zu erfüllen und weiteres kommerzielles Wachstum durch operative Umsetzung, Vertriebskoordination und den Ausbau von Infrastruktur zu unterstützen. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen betreffen die Produktpositionierung und Marktrelevanz, einschließlich der Annahme, dass Homeruns hochreiner industrieller Silicasand weiter als Premium-Industriematerial wahrgenommen werden könnte und dass Marktbekanntheit, kommerzielle Glaubwürdigkeit und Kundenvertrauen zunehmen könnten, während das Unternehmen den Übergang von der Projektentwicklung hin zu umsatzgenerierenden Aktivitäten vollzieht. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen auch Erwartungen hinsichtlich der breiteren Silica-Plattform und der nachgelagerten Strategie des Unternehmens, einschließlich der Annahme, dass Homerun seine vier zentralen Geschäftsbereiche – Silica, Solar, Langzeit-Energiespeicherung und Energielösungen – weiterentwickeln könnte und dass seine hochreine, eisenarme Silica-Ressource in Bahia, Brasilien, im Laufe der Zeit mehrere nachgelagerte Produktströme, Verarbeitungswege und fortschrittliche Technologieanwendungen unterstützen könnte. Solche Aussagen sind konzeptioneller Natur und stellen keine Verpflichtung dar, bestimmte Verarbeitungs-, Produktions- oder energiebezogene Anlagen oder Technologieplattformen, einschließlich einer vorgeschlagenen Solarglasfabrik, eines Energiespeichersystems oder einer Elektrifizierungslösung, zu finanzieren, zu errichten oder erfolgreich zu betreiben. Zukunftsgerichtete Aussagen werden auch im Zusammenhang mit vertikaler Integration, industrieller Skalierung und langfristiger strategischer Entwicklung gemacht, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein könnte, Ressourcenbesitz, Logistik, Marktzugang, nachgelagerte Verarbeitung und kommerzielle Partnerschaften in eine breiter angelegte industrielle Plattform zu überführen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Vertragserfüllung und Gegenparteien: Risiken, dass die Vereinbarung mit Cristal Sand nicht wie erwartet umgesetzt wird, verzögert, geändert, beendet oder nicht verlängert werden könnte oder nicht zu dem erwarteten Maß an Verkäufen, Marktakzeptanz, Marktdurchdringung oder kommerzieller Dynamik führt. Volumen-, Umsatz- und Timing-Risiken: Risiken, dass Lieferungen nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens beginnen, Mindestschwellen nicht erreicht werden, Kaufvolumina sich nicht wie erwartet ausweiten und prognostizierte Umsätze verzögert, reduziert oder überhaupt nicht realisiert werden. Risiken hinsichtlich Marktakzeptanz und Nachfrage: Risiken, dass Homeruns industrieller Silicasand nicht das erwartete Maß an Kundenakzeptanz im brasilianischen Luxusbaumarkt oder in anderen industriellen Anwendungen erreicht und dass breiteres Nachfragewachstum langsamer als erwartet eintritt, ausbleibt oder durch konkurrierende Anbieter oder Ersatzmaterialien gedeckt wird. Risiken im Zusammenhang mit Exklusivität und Kanalentwicklung: Risiken, dass die im Vertrag mit Cristal Sand enthaltene Exklusivitätsstruktur die Flexibilität einschränken, nicht die erwarteten kommerziellen Vorteile bringen oder sich nicht in ein skalierbares oder wiederholbares Go-to-Market-Modell für andere Kunden oder Marktsegmente übersetzen lässt. Preis- und Vertragsrisiken: Risiken, dass Preise, Margen, Kundenökonomik, Marktpositionierung oder vertragliche Bedingungen weniger vorteilhaft als erwartet ausfallen oder durch Wettbewerb, Verhandlungsergebnisse, Logistikkosten, Inflation, Wechselkurse oder veränderte Marktbedingungen negativ beeinflusst werden. Umsetzungs- und Betriebsrisiken: Risiken im Zusammenhang mit Produktionsbereitschaft, Qualitätskontrolle, Leistung von Auftragnehmern, Koordination mit Vertriebspartnern, Kundenbetreuung, Auftragsabwicklung, Hochlauf, Terminplanung, Bestandsmanagement und der Fähigkeit des Unternehmens, bei zunehmender kommerzieller Aktivität konsistent zu liefern. Ressourcen-, Rohstoff- und Qualitätsrisiken: Risiken, dass die Qualität, Reinheit, Konsistenz, Ausbringung oder Eignung der Silica aus dem SME-Projekt im Laufe der Zeit variieren oder nicht den sich entwickelnden technischen, visuellen, chemischen oder kommerziellen Anforderungen gegenwärtiger oder zukünftiger Kunden entsprechen könnte. Infrastruktur-, Logistik- und Lieferkettenrisiken: Risiken im Zusammenhang mit Transport, Straßenzugang, Hafenzugang, Energieverfügbarkeit, Lieferzeiten für Anlagenkomponenten, importierten Teilen, Frachtmärkten, Auftragnehmerausführung, logistischen Engpässen oder allgemeinen Lieferkettenstörungen, die eine rechtzeitige oder kosteneffiziente Lieferung beeinträchtigen könnten. Genehmigungs- und regulatorische Risiken: Risiken im Zusammenhang mit Umweltgenehmigungen, Landnutzung, Bergbauregulierung, Transportregulierung, industriellen Genehmigungen, Exportregeln, Handelsregeln, steuerlicher Behandlung oder anderen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in Brasilien oder anderen relevanten Jurisdiktionen. Partnerschafts- und Geschäftsbeziehungsrisiken: Risiken, dass bestehende oder zukünftige Geschäftsbeziehungen, einschließlich Vertriebsvereinbarungen, Kundenevaluierungen, Anfragen für Angebote, strategische Allianzen oder nachgelagerte Partnerschaften, verzögert, geändert, beendet werden oder nicht zu den erwarteten Ergebnissen führen. Skalierungs- und Replikationsrisiken: Risiken, dass sich das unter der Vereinbarung mit Cristal Sand etablierte kommerzielle Modell nicht über andere Kunden, Regionen oder industrielle Anwendungen hinweg wiederholen lässt und dass zusätzliche Geschäftsbeziehungen schwieriger, langsamer oder kostenintensiver zu sichern sind als erwartet. Risiken im Zusammenhang mit vertikaler Integration und Entwicklung: Risiken, dass die breitere Strategie des Unternehmens über die Bereiche Silica, Solar, Langzeit-Energiespeicherung und Energielösungen nicht wie erwartet voranschreitet und dass vorgeschlagene nachgelagerte Verarbeitungs-, Produktions- oder energiebezogene Initiativen auf technische, kommerzielle, kapitalseitige, zeitliche oder operative Herausforderungen stoßen. Finanzierungs- und Kapitalbedarfsrisiken: Risiken, dass ausreichend Kapital nicht zu akzeptablen Bedingungen verfügbar ist, um den weiteren kommerziellen Hochlauf, Infrastrukturverbesserungen, Working Capital, nachgelagerte Entwicklung, technische Studien, Produktionsanlagen oder breitere strategische Initiativen zu finanzieren. Wettbewerbs- und Marktentwicklungsrisiken: Risiken durch konkurrierende Silica-Quellen, Preisdruck, Kundenkonzentration, veränderte Kundenpräferenzen, Überkapazitäten in relevanten Märkten, Ersatzprodukte, technologische Veränderungen oder den Eintritt besser kapitalisierter Wettbewerber. Umwelt- und ESG-Risiken: Risiken, dass die Betriebsaktivitäten, Wachstumsinitiativen oder vorgeschlagenen nachgelagerten Entwicklungen des Unternehmens Umweltauflagen, Widerstand aus Gemeinden, Nachhaltigkeitsherausforderungen oder höhere als erwartete Compliance-Kosten verursachen und dass angenommene ESG-Vorteile nicht in regulatorische, kommerzielle oder reputationsbezogene Vorteile münden. Makroökonomische, Währungs- und Marktrisiken: Risiken im Zusammenhang mit Inflation, Zinssätzen, konjunktureller Abschwächung, Wechselkursvolatilität, Rohstoffpreisen, Energiekosten, Frachtkosten, Kapitalmarktbedingungen und allgemeiner wirtschaftlicher Unsicherheit in Brasilien, Nordamerika oder anderen relevanten Märkten. Höhere Gewalt und externe Ereignisse: Risiken durch Naturkatastrophen, extreme Wetterereignisse, Brände, Überschwemmungen, Pandemien, geopolitische Instabilität, Arbeitskonflikte, zivile Unruhen oder andere Ereignisse außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Liquiditäts- und Handelsrisiken: Risiken im Zusammenhang mit begrenzter Handelsliquidität, Kursschwankungen, spekulativem Marktverhalten oder Veränderungen der Anlegerstimmung, die unabhängig vom zugrunde liegenden kommerziellen oder operativen Fortschritt des Unternehmens auftreten können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, Aussagen in diesem Bericht zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Frühere Leistungen sowie Vergleiche mit anderen Unternehmen, Projekten, Rohstoffen, Technologien oder Jurisdiktionen und Verweise auf Branchentrends oder Marktentwicklungen werden ausschließlich zu illustrativen Zwecken dargestellt und sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse verstanden werden.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie sich an einen lizenzierten Finanzberater oder Broker wenden. Treffen Sie niemals Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis eines Berichts – insbesondere nicht bei kleinen, wenig gehandelten Unternehmen. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen „eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen“ hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Es ist nicht vorgesehen, dass Homerun Rockstone Wertpapiere als Gegenleistung ausgibt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Analyse beeinflussen kann. Der Autor kann Wertpapiere von Homerun (oder vergleichbaren Unternehmen) jederzeit kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollte dieser Bericht nicht als Finanzanalyse oder Anlageempfehlung, sondern als Werbepublikation verstanden werden. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig erachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft wurden. Rockstone und der Autor übernehmen keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit der Inhalte. Ebenso wird keine Garantie dafür übernommen, dass die im Bericht genannten Unternehmen wie erwartet performen oder dass getroffene Vergleiche zu anderen Unternehmen gültig bleiben. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig. Wenn Sie mit dessen Bedingungen nicht einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder diesen Bericht zu. Durch die Nutzung dieser Inhalte gilt der Haftungsausschluss als akzeptiert – unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben oder nicht. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Daten, Tabellen, Abbildungen und Fotos stammen, sofern nicht anders angegeben oder verlinkt, von Stockwatch.com, Tradingview.com, Homerun Resources Inc. und öffentlich zugänglichen Quellen.