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    Analysten sind bullish

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    AI-Superzyklus steht an: Microsoft mit steilem Kursziel!

    Microsoft steht laut Bank of America im Zentrum des KI-Booms. Die Analysten sehen 31 Prozent Kurspotenzial und setzen auf starkes Cloud-Wachstum. Doch hohe Investitionen und OpenAI-Risiken bleiben entscheidend.

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    Analysten sind bullish - AI-Superzyklus steht an: Microsoft mit steilem Kursziel!
    Foto: Mark Lennihan - AP

    Die Bank of America hat die Bewertung für Microsoft wieder aufgenommen – und zeigt sich dabei ausgesprochen optimistisch. Die Analysten vergeben ein Kauf-Rating und setzen das Kursziel auf 500 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent und basiert vor allem auf der starken Position des Konzerns im wachsenden Markt für Künstliche Intelligenz.

    Im Zentrum der Investmentthese steht Microsofts Fähigkeit, entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette zu profitieren. Mit der Cloud-Plattform Azure stellt das Unternehmen die notwendige Infrastruktur für datenintensive Anwendungen bereit. Gleichzeitig werden KI-Funktionen zunehmend in etablierte Softwareprodukte wie Microsoft 365, Dynamics oder GitHub integriert. Diese Kombination aus Plattform und Anwendungen gilt als entscheidender Wettbewerbsvorteil.

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    Besonders das Cloud-Segment dürfte in den kommenden Jahren zum Wachstumstreiber werden. Die Analysten erwarten hier ein Umsatzplus von 24 bis 28 Prozent jährlich bis 2028. Insgesamt rechnen sie für den Konzern mit einem Wachstum von 15 bis 17 Prozent pro Jahr.

    Microsoft

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    ISIN:US5949181045WKN:870747

    Allerdings ist die Entwicklung nicht frei von Risiken. Ein zentraler Streitpunkt ist, wie schnell Microsoft die hohe Nachfrage nach KI-Leistungen tatsächlich in Umsätze umwandeln kann. Der Auftragsbestand ist zwar stark gestiegen, doch Engpässe bei Rechenkapazitäten und Infrastruktur könnten die Monetarisierung kurzfristig bremsen.

    Auch die enge Partnerschaft mit OpenAI sorgt für Diskussionen. Einerseits sichert sie Microsoft Zugang zu führender KI-Technologie, andererseits entstehen Abhängigkeiten und potenzielle finanzielle Risiken, insbesondere wenn sich die hohen Investitionen nicht wie erwartet auszahlen.

    Trotz dieser Unsicherheiten sieht die Bank of America im aktuellen KI-Boom keine Blase, sondern einen langfristigen strukturellen Wandel. Die hohen Investitionen in Rechenzentren und Infrastruktur könnten kurzfristig auf die Margen drücken, sollen sich jedoch mit zunehmender Nutzung von KI-Anwendungen auszahlen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 323,4EUR auf Tradegate (24. März 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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