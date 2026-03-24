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    Wie vor 2008?

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    Apollo & Co.: Private Kredite kippen – Anleger kommen nicht mehr an ihr Geld

    Private Kreditfonds begrenzen Auszahlungen, Anleger kommen teils nur an 45 Prozent ihres Geldes. Für Jeffrey Gundlach erinnert das an die Zeit vor 2008. Die Liquidität könnte schneller verschwinden, als viele denken.

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    Wie vor 2008? - Apollo & Co.: Private Kredite kippen – Anleger kommen nicht mehr an ihr Geld
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    Der private Kreditmarkt sendet gefährliche Signale – und einer der renommiertesten Anleiheninvestoren der Wall Street schlägt Alarm. Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine Capital, warnt, dass die Märkte sich in einer Warteschleife befänden, in der kaum ein Vermögenswert noch nennenswerte Renditen abwerfe. "Der Markt bewegt sich derzeit irgendwie auf der Stelle, er ist quasi trendlos. Fast nichts ist im Aufwind. Nichts ist wirklich dramatisch im Minus. In den letzten neun Monaten hat eigentlich nichts wirklich viel Geld eingebracht", sagte Gundlach gegenüber CNBC.

    Besonders beunruhigend: Er zieht Parallelen zur Zeit vor der Finanzkrise 2008. "Ein bisschen wie 2006, als alles überbewertet war und erste Risse auftraten. Aber alle sagen: 'Es ist alles unter Kontrolle, kein Problem, es ist nur Software.' Aber es ist nicht nur Software." Seine Warnung an Privatanleger ist unmissverständlich: "Jeder, der schon so lange im Geschäft ist wie ich – oder auch nur halb so lange –, sollte wissen, dass diese Investoren, insbesondere die Privatanleger, beim nächsten Liquiditätsfenster viel mehr verlangen werden als im März."

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    Die Zahlen geben ihm recht. Apollo Global Management hat die Rücknahmen aus seinem 25 Milliarden US-Dollar schweren Fonds Apollo Debt Solutions auf fünf Prozent der ausstehenden Anteile begrenzt, nachdem Anleger versucht hatten, 11,2 Prozent ihres Kapitals zurückzufordern. Da die Obergrenze greift, erhalten ausscheidende Investoren nur 45 Prozent ihres beantragten Kapitals – weniger als bei vergleichbaren Mitbewerbern. Die Bruttoabflüsse belaufen sich im Quartal auf 730 Millionen US-Dollar, die Zuflüsse aus Neuzeichnungen lagen mit 724 Millionen US-Dollar knapp darunter. Der Nettoinventarwert des Fonds sank im gleichen Zeitraum um 1,2 Prozent. Die Apollo-Aktie brach daraufhin am Mittwoch um über 3 Prozent ein – seit Jahresbeginn hat sie bereits ein Viertel an Wert verloren.

    Apollo ist kein Einzelfall. BlackRock begrenzte Rücknahmen aus seinem 26 Milliarden US-Dollar schweren BDC ebenfalls auf fünf Prozent – dort hatten Anleger allerdings nur 9,3 Prozent zurückgefordert. Blackstone überschritt die Obergrenze bewusst, um eine Panik unter Anlegern zu verhindern und weitere Abflüsse zu stoppen. Blue Owl Capital musste Kredite verkaufen, um Auszahlungen stemmen zu können.

    Der gesamte 1,8 Billionen US-Dollar schwere Markt für private Kredite steht unter Druck – befeuert durch wachsende Sorgen über Kreditvergabepraktiken und das Exposure gegenüber Unternehmen, die durch künstliche Intelligenz unter Disruption geraten. Business Development Companies – private Kreditfonds für Privatanleger – waren in den Jahren niedriger Zinsen rasant gewachsen. Nun stellt sich die Frage, ob illiquide Direktkredite überhaupt eine geeignete Anlageklasse für Anleger sind, die Liquiditätspuffer benötigen. Apollo-Chef Marc Rowan hatte die Entwicklung früh kommen sehen: "Es war absehbar. Es war vorhersehbar. Und alles, was man tun kann, ist, ein guter Versicherer und ein guter Risikomanager zu sein und nur wenige dumme Fehler zu machen."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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