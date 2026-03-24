Weniger europäische Patentanmeldungen aus Deutschland

Deutschland verteidigt damit im vergangenen Jahr seinen zweiten Platz hinter den USA, die mit 47.008 Anmeldungen unangefochtener Spitzenreiter sind. Auf Rang drei löst China Japan ab. Insgesamt kamen aus China 22.031 Patentanmeldungen. Das waren knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Sollten die Trends in Deutschland und China anhalten, könnte die Bundesrepublik im laufenden oder nächsten Jahr von Platz zwei verdrängt werden.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschland fällt bei Patentanmeldungen im europäischen Vergleich zurück. Aus Deutschland kamen vergangenes Jahr 24.476 Anmeldungen, wie das Europäische Patentamt (EPA) mitteilt. Das bedeutet einen Rückgang um 2,2 Prozent im Jahresvergleich. Insgesamt verzeichnet das EPA allerdings so viele Anmeldungen wie noch nie binnen eines Jahres, nämlich 201.974 und damit etwas mehr als im Vorjahr.

Die reine Zahl der Patentanmeldungen sagt allerdings nicht unbedingt etwas über Innovationskraft aus, da es je nach Land oder Unternehmen unterschiedliche Ansätze geben kann, ob nur größere Neuerungen oder auch kleine Dinge als Patent angemeldet werden.

Zwei deutsche Unternehmen in den Top 10



Die größten Patentanmelder auf Unternehmensebene waren 2025 erneut Samsung , Huawei und LG mit 5.337, 4.744 und 4.464 Anmeldungen. Bestplatziertes Unternehmen aus Deutschland ist Siemens auf Rang sechs mit 1.653. BASF schaffte es mit 1.372 auf Rang acht.

Auch Bosch (1.185 Anmeldungen), die Fraunhofer-Gesellschaft (599) und Siemens Energy (480) schaffen es in die Top 50 aller Anmelder beim EPA.

Bayern ganz vorne



Im Vergleich der Bundesländer hat Bayern die Nase vorn: 6.628 Anmeldungen kommen aus dem Freistaat, dahinter folgen Baden-Württemberg mit 5.327 und Nordrhein-Westfalen mit 4.619. Dazu dürfte auch beigetragen haben, dass München nicht nur Sitz des EPA ist, sondern auch Europas führende Patentstadt. Die wenigsten Anmeldungen kamen aus Mecklenburg-Vorpommern mit 51, Bremen mit 76, Sachsen-Anhalt mit 84 und dem Saarland mit 95./ruc/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 48,38 auf Tradegate (24. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +0,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,58 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 120,62 Mrd.. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -1,09 %/+31,88 % bedeutet.



