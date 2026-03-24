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    Katar

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    Vermitteln nicht zwischen USA und Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Katar betont keine Vermittlung zwischen USA und Iran
    • Al-Ansari sagt Katar war nicht in Gesprächen involviert
    • Katar fordert Schutz und diplomatische Schritte im Golf
    Katar - Vermitteln nicht zwischen USA und Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    DOHA (dpa-AFX) - Katar vermittelt nach eigener Darstellung nicht zwischen den USA und dem Iran. Der Pressesprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, sagte dazu vor Journalisten: "Wir waren nicht in diese Gespräche involviert."

    Al-Ansari antwortete dabei auf Nachfragen zu Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der angedrohte Angriffe auf iranische Energieanlagen vorerst verschoben und von "produktiven Gesprächen" mit Iran gesprochen hatte. "Unser Hauptanliegen und unser Fokus liegt derzeit darauf, unser Land zu schützen und diplomatische Schritte zu unternehmen, damit das passiert", sagte Al-Ansari.

    Eine komplette Zerstörung Irans sei keine Option, sagte der Sprecher. "Wir in der Golfregion glauben an gemeinsames Nebeneinander. Wir glauben daran, auf den Iran zuzugehen."/mar/DP/men





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