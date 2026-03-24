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    IDEMIA Secure Transactions unterstützt Spaniens landesweite Einführung von Notfallleuchten mit seiner sicheren Konnektivität

    IDEMIA Secure Transactions unterstützt Spaniens landesweite Einführung von Notfallleuchten mit seiner sicheren Konnektivität
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    COURBEVOIE, Frankreich, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- IDEMIA Secure Transactions (IST), ein weltweit führender Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen, trägt in Zusammenarbeit mit führenden europäischen Mobilfunkbetreibern, darunter Telefónica, Vodafone und MasOrange, zu einer bedeutenden Umgestaltung der Verkehrssicherheit in Spanien bei, indem es eine sichere Konnektivität für angeschlossene V-16-Notfallleuchten ermöglicht. Diese lebensrettenden Geräte werden jetzt landesweit im Rahmen neuer Vorschriften eingesetzt, die den Schutz der Fahrer und die Reaktionsfähigkeit im Verkehr verbessern sollen.

    IDEMIA Secure Transactions logo

    Sichere Konnektivität für die Sicherheit der Fahrer

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    Seit dem 1. Januar 2026 ersetzen in Spanien vernetzte V-16-Warnleuchten die traditionellen Warndreiecke. Im Gegensatz zur passiven Sicherheitsausrüstung übermitteln diese kompakten Geräte den Standort eines angehaltenen Fahrzeugs automatisch an die spanische Generaldirektion für Verkehr über die Plattform DGT 3.0[1]. Dies ermöglicht es den Behörden, andere Verkehrsteilnehmer in Echtzeit zu warnen und schneller auf Zwischenfälle zu reagieren.

    Durch die Zusammenarbeit mit Telefónica, Vodafone und MasOrange, drei langjährigen Partnern, stellt IDEMIA Secure Transactions die eingebettete sichere SIM-Technologie bereit, die eine zuverlässige Kommunikation dieser zertifizierten Notfallleuchten ermöglicht. Heute unterstützt IST die Mehrzahl der von der DGT zertifizierten V-16-Warnleuchten im Land, was voraussichtlich bis zu 30 Millionen Fahrzeuge betreffen wird und die größte vernetzte Verkehrssicherheitsinitiative in Europa darstellt.

    Die Technologie, die hinter der Lösung steht, ist so konzipiert, dass sie sowohl einfach als auch robust ist. Jede Warnleuchte nutzt eine Low-Power-Mobilfunkverbindung, um ihren anonymen Standort automatisch zu senden, sobald sie aktiviert ist. Durch die Nutzung der SIM-Funktionen von IDEMIA Secure Transactions gewährleistet die Lösung eine sichere Bereitstellung und verschlüsselte Datenübertragung und ermöglicht die Kommunikation mit der DGT-Plattform sowie ein langfristiges Device Lifecycle Management. Es ist keine Smartphone-Kopplung oder Benutzerkonfiguration erforderlich, sodass das Gerät in Stresssituationen anonym und sofort funktioniert. Das System ist für den landesweiten Einsatz konzipiert und soll mindestens 12 Jahre lang zuverlässig funktionieren.

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