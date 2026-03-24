Etsy unter Druck
Öl-Schock trifft Etsy: Droht jetzt der nächste Rückschlag?
Steigende Ölpreise und schwache Konsumlaune setzen Etsy unter Druck. Analysten warnen, dass der Marktplatz nun besonders verwundbar sein könnte.
- Steigende Ölpreise und schwächelnder Konsum belasten Etsy
- Oppenheimer warnt Etsy stärker exponiert als andere
- Aktie von Etsy fällt 0,48 Prozent auf 45,01 Euro
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Etsy ist stärker den Risiken steigender Öl- und Gaspreise ausgesetzt als andere Online-Marktplätze, sagte Oppenheimer in einer am Dienstag per E-Mail versandten Kundenmitteilung. Das Brokerhaus senkte seine Prognosen für den Bruttowarenumsatz und den Kerngewinn der E-Commerce-Plattform aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Konsumausgaben infolge des Nahostkonflikts, wie MT Newswires berichtet.
Der Preis für Brent-Rohöl ist seit Ausbruch des Iran-Krieges aufgrund der Befürchtung einer längerfristigen Versorgungsunterbrechung um 37 Prozent gestiegen. Vergangene geopolitische Ereignisse, darunter Russlands Einmarsch in die Ukraine 2022, wirkten sich laut Analysten von Oppenheimer, darunter Jason Helfstein, negativ auf Etsys Bruttowarenvolumen (GMS) aus. Das Bruttowarenvolumen misst den Gesamtwert der auf der Etsy-Plattform verkauften Artikel abzüglich Versandkosten und Rückerstattungen.
"Wir gehen zwar nicht von einem längerfristigen Einfluss aus, aber Etsy ist potenziell stärker betroffen als andere Online-Marktplätze, da die Arten von Artikeln (Stock Keeping Units) sehr diskretionär sind und die Zahl der aktiven Käufer stagniert", schrieb Helfstein.
Die Aktie von Etsy ist am Dienstag 0,48 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 45,01 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Etsy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,82 % und einem Kurs von 42,60EUR auf Tradegate (24. März 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.