Öl-Schock trifft Etsy: Droht jetzt der nächste Rückschlag?

Etsy ist stärker den Risiken steigender Öl- und Gaspreise ausgesetzt als andere Online-Marktplätze, sagte Oppenheimer in einer am Dienstag per E-Mail versandten Kundenmitteilung. Das Brokerhaus senkte seine Prognosen für den Bruttowarenumsatz und den Kerngewinn der E-Commerce-Plattform aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Konsumausgaben infolge des Nahostkonflikts, wie MT Newswires berichtet.

Der Preis für Brent-Rohöl ist seit Ausbruch des Iran-Krieges aufgrund der Befürchtung einer längerfristigen Versorgungsunterbrechung um 37 Prozent gestiegen. Vergangene geopolitische Ereignisse, darunter Russlands Einmarsch in die Ukraine 2022, wirkten sich laut Analysten von Oppenheimer, darunter Jason Helfstein, negativ auf Etsys Bruttowarenvolumen (GMS) aus. Das Bruttowarenvolumen misst den Gesamtwert der auf der Etsy-Plattform verkauften Artikel abzüglich Versandkosten und Rückerstattungen.