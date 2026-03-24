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    Banken vergeben mehr Immobilienkredite - aber Zinsen steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Immobilienkredite 2025 um 15,7 Prozent gestiegen
    • Starkes Wohnkreditgeschäft plus 17,5 Prozent
    • Bauzinsen klettern auf rund 3,8 Prozent und mehr
    Banken vergeben mehr Immobilienkredite - aber Zinsen steigen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gefragte Eigenheime: Die Banken in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Immobilienkredite vergeben. Das Volumen der neu ausgereichten Darlehen stieg 2025 um 15,7 Prozent auf 148,6 Milliarden Euro, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) mitteilte, in dem die wichtigsten Immobilienfinanzierer zusammengeschlossen sind.

    Getragen wurde das Wachstum vor allem von einer starken Nachfrage nach Wohnimmobilien, wo das Geschäft um 17,5 Prozent auf 92,6 Milliarden Euro wuchs. Auch das Neugeschäft mit Gewerbeimmobilien, das mit dem Homeoffice-Trend tief in die Krise rutschte, erholte sich und kletterte von niedrigem Niveau um 12,9 Prozent auf 56 Milliarden Euro.

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    "Die Pfandbriefbanken blicken in Anbetracht der wirtschaftlichen und geopolitischen Umstände auf ein zufriedenstellendes Immobilienkreditgeschäft im Jahr 2025", sagte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Den größten Zuwachs bei Wohnimmobilien verzeichneten laut dem Verband Kredite für Mehrfamilienhäuser mit plus 27,4 Prozent. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern ging es um 16,3 Prozent aufwärts und bei Eigentumswohnungen um 15,6 Prozent.

    Würgen höhere Bauzinsen die Erholung ab?

    Jedoch müssen Hausbauer und Wohnungskäufer wegen des Iran-Kriegs wieder höhere Kreditzinsen stemmen. Denn mit gestiegenen Öl- und Gaspreisen wird erwartet, dass die Inflation anzieht und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Jahresverlauf anhebt. Im Zuge dessen sind die Kapitalmarktzinsen schon spürbar geklettert: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, an denen sich die Bauzinsen orientieren, stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit 2011.

    Der Kreditvermittler Interyhp verzeichnete zuletzt bei den Bauzinsen einen deutlichen Anstieg auf im Schnitt fast 3,8 Prozent für 10-jährige Darlehen. Wer eine Finanzierung mit wenig eingebrachtem Eigenkapital plane, müsse sich wieder auf Zinssätze von mehr als 4 Prozent einstellen. Für Verbraucher ist das schmerzhaft: Da sie oft Kredite über Hunderttausende Euro aufnehmen, werden schon kleine Zinsbewegungen teuer./als/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 24,88 auf Tradegate (24. März 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -3,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 47,81 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +39,44 %/+55,38 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen der Commerzbank-Aktie auf Marktnachrichten (aktuelle Ausschläge, Kurs um ~32 EUR), das Unicredit-Übernahmeangebot und dessen Auswirkungen auf Bewertung und Stellenabbau, Vergleiche der Cost-to-Income-Ratios (UniCredit ~38–39%, Commerzbank ~57%, Deutsche Bank ~64%) sowie darüber, ob Management Effizienzmaßnahmen/AI oder Personalabbau nutzen kann, um die Quote auf ~50% zu drücken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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