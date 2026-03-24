Börsen Start Update
Börsenstart USA - 24.03. - US Tech 100 schwach -0,54 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 46.216,64 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Walmart +2,30 %, Chevron Corporation +1,83 %, Verizon Communications +1,81 %, Caterpillar +1,74 %, Nike (B) +1,59 %
Flop-Werte: Salesforce -4,90 %, IBM -3,23 %, Microsoft -2,30 %, Amazon -0,92 %, Boeing -0,75 %
Der US Tech 100 steht bei 24.049,55 PKT und verliert bisher -0,54 %.
Top-Werte: Texas Instruments +3,09 %, Marvell Technology +2,98 %, Applied Materials +2,97 %, Diamondback Energy +2,81 %, Analog Devices +2,58 %
Flop-Werte: Atlassian Registered (A) -6,67 %, Axon Enterprise -6,10 %, Zscaler -5,40 %, Cadence Design Systems -4,81 %, Palantir -4,75 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.557,42 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Corning +7,99 %, CF Industries Holdings +5,84 %, APA Corporation +5,68 %, Marathon Petroleum Corporation +5,42 %, Lyondellbasell Industries +5,26 %
Flop-Werte: Estee Lauder Companies Registered (A) -7,98 %, Coinbase -7,70 %, Axon Enterprise -6,10 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -5,77 %, Broadridge Financial Solutions -5,42 %
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