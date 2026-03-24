ADAC-Mitgliedern droht deutliche Preiserhöhung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Millionen ADAC-Mitgliedern könnte eine deutliche Beitragserhöhung bevorstehen. "Nach sechs Jahren mit stetig steigenden Kosten muss auch der ADAC über eine Beitragsanpassung nachdenken", sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Einem Bericht des "Business Insider" zufolge könnte der Anstieg - je nach Tarif - zwischen knapp 20 und gut 25 Prozent liegen. Das Medium beruft sich dabei auf interne Dokumente. Die Entscheidung trifft die Hauptversammlung des Vereins am 23. Mai, gültig würde sie dann wohl erst ab 2027.

Aktuell liegen die Preise für eine ADAC-Einzelmitgliedschaft zwischen 54 und 139 Euro pro Jahr. Die vom Business-Insider genannten möglichen neuen Preise reichen von 64 bis 174 Euro für eine Person. Der ADAC kommentierte diese Zahlen nicht, wies aber auf die "außergewöhnliche Kostenentwicklung der letzten Jahre" hin, von der auch er betroffen sei.