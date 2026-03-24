VW und Cupra rufen E-Autos in die Werkstatt - Brandgefahr
- Volkswagen ruft weltweit rund 94.000 E-Autos zurück
- Betroffene Modelle ID.3 ID.4 ID.5 ID.Buzz und Born
- Maßnahme Softwareupdate und Batteriemodulprüfung
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern ruft weltweit mehr als 90.000 E-Autos der Marken VW und Cupra in die Werkstatt. Das geht aus einer Meldung in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg hervor. Module in der Hochvoltbatterie könnten zu Problemen führen, die vom Aufleuchten einer gelben Kontrollleuchte über eine Reichweitenabnahme bis hin zu Brandgefahr reichen könnten.
Den Angaben zufolge geht es um Batteriemodule, die nicht der Spezifikation entsprechen. Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden sind dem KBA nach eigenen Angaben bisher nicht bekannt. Ein VW-Sprecher bestätigte den Rückruf an Anfrage.
Betroffen sind laut KBA bei VW die Modelle ID.3, ID.4, ID.5 und ID.Buzz, die zwischen 24. Juni 2023 und 23. August 2024 produziert wurden. Bei der Konzernschwester Cupra geht es um das Modell Born aus dem Produktionszeitraum 7. Februar 2022 bis 21. April 2024. Insgesamt umfasst der Rückruf weltweit gut 94.000 Fahrzeuge, davon knapp 75.000 VW und gut 19.000 Cupra. In Deutschland sind es 28.000 Fahrzeuge, davon 22.000 VW und 6.000 Cupra.
Um das Problem zu beheben, müsse in der Werkstatt ein Software-Update durchgeführt und die Hochvoltbatterie geprüft werden, heißt es beim KBA. Sofern erforderlich, würden einzelne Module der Hochvoltbatterie ersetzt./fjo/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 86,60 auf Tradegate (24. März 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,85 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von +6,19 %/+74,28 % bedeutet.
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Bei Audi läufts rund? Ich war bei Audi und wollte ein Auto kaufen. Auf Nachfrage bei Rabatt Neufahrzeug hieß es, Preis steht dran. Zudem haben die aktuell A1 +Q2 eingestampft. Die wichtigsten Volumenmodelle. Die wollen keinen Fuß mehr in der Tür bei Leuten, die keine 50000 Euro für ein Auto aufbringen können. Mit den beiden Modellen hätte die bei jungen Leuten punkten und sich Kunden ziehen können. Ich sehe in Audi 0 Potenzial. Die A2 Studie kann man direkt in die Schrottpresse bringen. So ein hässliches Auto hat die Welt noch nicht gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum der TCross kein Schiebedach optional bekommt. In Brasilien gibts den Wagen mit. So verschenkt man direkt schon mal 30% Kunden allein bei dem Modell. Viele Leute greifen nur wegen Schiebedach zum Ford Puma oder Kia Stonic. Was man nicht hat, kann man auch nicht verkaufen. Die Leute von VW sollten selbst mal als Kunde ins eigene Autohaus gehen. Bei uns im Kaff gibts nicht mal den stinknormalen Polo im Verkaufsraum, weswegen die Leute direkt gegenüber zur Fremdmarke spazieren. Bei VW haperts an der Basis. Warum wird bei allen Verbrennern nicht optional Hybrid angeboten gegen Aufpreis? Wäre ich Boss bei VW, würde ich aufräumen, an der Basis, nicht in der Produktion. Die verschenken Marktanteile ohne zu wissen warum.