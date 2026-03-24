VW und Cupra rufen E-Autos in die Werkstatt - Brandgefahr

Bei Audi läufts rund? Ich war bei Audi und wollte ein Auto kaufen. Auf Nachfrage bei Rabatt Neufahrzeug hieß es, Preis steht dran. Zudem haben die aktuell A1 +Q2 eingestampft. Die wichtigsten Volumenmodelle. Die wollen keinen Fuß mehr in der Tür bei Leuten, die keine 50000 Euro für ein Auto aufbringen können. Mit den beiden Modellen hätte die bei jungen Leuten punkten und sich Kunden ziehen können. Ich sehe in Audi 0 Potenzial. Die A2 Studie kann man direkt in die Schrottpresse bringen. So ein hässliches Auto hat die Welt noch nicht gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum der TCross kein Schiebedach optional bekommt. In Brasilien gibts den Wagen mit. So verschenkt man direkt schon mal 30% Kunden allein bei dem Modell. Viele Leute greifen nur wegen Schiebedach zum Ford Puma oder Kia Stonic. Was man nicht hat, kann man auch nicht verkaufen. Die Leute von VW sollten selbst mal als Kunde ins eigene Autohaus gehen. Bei uns im Kaff gibts nicht mal den stinknormalen Polo im Verkaufsraum, weswegen die Leute direkt gegenüber zur Fremdmarke spazieren. Bei VW haperts an der Basis. Warum wird bei allen Verbrennern nicht optional Hybrid angeboten gegen Aufpreis? Wäre ich Boss bei VW, würde ich aufräumen, an der Basis, nicht in der Produktion. Die verschenken Marktanteile ohne zu wissen warum.